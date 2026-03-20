イングランド・プレミアリーグのチェルシーを指揮するリアム・ロシニア監督は、パリ・サンジェルマン（フランス）に敗れた欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝トーナメント１回戦で情報漏洩があったと明らかにした。

英紙「デーリー・メール」によると、第１戦を前にフランスメディアで報じられた先発１１人が的中し、第２戦の間にもＤＦウェスレイ・フォファナが先発から外れ、ＤＦトレボ・チャロバーとＤＦジョレル・ハトがセンターバックのコンビを組むという報道も正しかった。

何者かがリークした可能性が指摘されていた中、選手ではないという。ロシニア監督は２１日のエバートン戦に向けた会見で「犯人を特定した。私やチームに対する悪意のある意図から漏れたものではない。出どころは分かっているし、事態は対処済みだ」と説明。名前には言及しなかったが、処分も済んでいる模様だ。

また指揮官は、退団を示唆したアルゼンチン代表ＭＦエンソ・フェルナンデスと２人で話し合ったことを踏まえ「彼がこのクラブでどれほど幸せを感じているか、どれほど勝ちたいと思っているか、そしてチームの成功をどれほど熱望しているかを明確に伝えてくれた。また、彼は自分の発言が誤解されることがあるとも言っていた」と語った。