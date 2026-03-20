お笑い芸人の小籔千豊が２０日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」に出演。キンタロー。がミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した爐蠅りゅう瓩海隼葦才来、木原龍一ペアのモノマネで炎上した件について私見を述べた。

番組では前述の炎上の件を踏まえ、「モノマネにルールはいるか？ いらないか？」について議論。ＭＣの青木源太アナは「いる」とし、「本人が嫌がってるっていうのを表明したら、やらない方がいいんじゃないかと思うんですよ。周りが失礼とか言ってるのは僕はそんなに気にしないんですね。本人がなんか言ったら、ダメだと思います」と指摘した。

かたや小籔は「いらない」としたが、「青木さんと僕全く一緒で、本人が嫌やったらやめたらいいと思うんですよ。でもそれはルールでもなんでもないというか。『嫌です』『やめときますわ』は別にルールとかじゃなくて、やられてる側の権利としてあるから、別に新たに決めるルールの中には入っていないと僕は思ってました」と真意を説明した。

キンタロー。の件については「僕は、あのモノマネって、キンタロー。ちゃんにこんなとこで言うのは悪いけど、あんなキレイなりくりゅうペアのモノマネ、顔ちっちゃいキレイな人のモノマネを、『私みたいなちょっと顔大きめがやってます』っていうボケやから、逆に顔面、見た目に関しては、リスペクトあるからキンタロー。ちゃんはやってるんですよ。自分とよく似た大きな顔の人、キンタロー。ちゃん多分やらないです。何でか？ ほんまにいてまうから」と分析。

その上で「僕は、キンタロー。ちゃんに対して『失礼なことをしてる』という指摘は、キンタロー。ちゃんのもともとのボケ、モノマネの意図自体が分かってないんかなと思いますね。それは一般の方が怒るのは別にかまへんし、りくりゅうペア本人が怒ってるんやったら、すぐやめるべきやと思いますけど。僕ら周りが、そんなん言うのは、お笑いの仕組み分かってないなと思うだけですね」とぶった切った。