なえなの、鈴木愛理（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/20】タレントのなえなのが3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。歌手で女優の鈴木愛理から受け取った手作りクッキーを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】25歳タレント「ラッピングも可愛い」鈴木愛理からの手作りホワイトデー公開

◆なえなの、鈴木愛理からの手作りホワイトデーギフト披露


なえなのは「鈴木愛理さんにホワイトデーの手作りクッキーもらった！」とつづり、可愛らしくラッピングされたクッキーを公開。「ありがとうございます」「めちゃ美味しかった！お店みたいなあじ！」と、鈴木の腕前を絶賛し、感謝の気持ちを伝えている。

◆なえなのの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ラッピングも可愛い」「愛情たっぷり」「愛理ちゃんの手作りとか羨ましい」「美味しそう」「本当にお店の商品みたい」「クオリティが高い」「めちゃ喜んでるのが伝わる」「2人の交流が嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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