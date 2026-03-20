なえなの「お店みたいなあじ」鈴木愛理からの手作りホワイトデークッキー公開「ラッピングも可愛い」「愛情たっぷり」と反響
【モデルプレス＝2026/03/20】タレントのなえなのが3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。歌手で女優の鈴木愛理から受け取った手作りクッキーを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳タレント「ラッピングも可愛い」鈴木愛理からの手作りホワイトデー公開
なえなのは「鈴木愛理さんにホワイトデーの手作りクッキーもらった！」とつづり、可愛らしくラッピングされたクッキーを公開。「ありがとうございます」「めちゃ美味しかった！お店みたいなあじ！」と、鈴木の腕前を絶賛し、感謝の気持ちを伝えている。
この投稿に、ファンからは「ラッピングも可愛い」「愛情たっぷり」「愛理ちゃんの手作りとか羨ましい」「美味しそう」「本当にお店の商品みたい」「クオリティが高い」「めちゃ喜んでるのが伝わる」「2人の交流が嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳タレント「ラッピングも可愛い」鈴木愛理からの手作りホワイトデー公開
◆なえなの、鈴木愛理からの手作りホワイトデーギフト披露
なえなのは「鈴木愛理さんにホワイトデーの手作りクッキーもらった！」とつづり、可愛らしくラッピングされたクッキーを公開。「ありがとうございます」「めちゃ美味しかった！お店みたいなあじ！」と、鈴木の腕前を絶賛し、感謝の気持ちを伝えている。
◆なえなのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ラッピングも可愛い」「愛情たっぷり」「愛理ちゃんの手作りとか羨ましい」「美味しそう」「本当にお店の商品みたい」「クオリティが高い」「めちゃ喜んでるのが伝わる」「2人の交流が嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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