ＷＢＣに出場したオリックス・宮城大弥投手が２０日、阪神戦（京セラドーム大阪）に臨むチームに合流した。２１日の同戦（同）でオープン戦初登板を予定し、この日は試合前練習に参加。「悔しかった、その一言です。切り替えて、次はオリックスとして戦いたい。チームとして優勝したいし、けがせずローテーションを守り抜きたい」と言葉に力を込めた。

２度目のＷＢＣを終え「全選手から刺激を受けました」と総括。ピッチクロックやピッチコムという国際ルールを経験した感想も語った。バッテリーを中心に、侍ジャパンも合宿や強化試合で徹底的に練習。そのなかで「慣れていない部分は仕方ないと言っても、他の国はすでに導入されている。本気で勝ちたいなら（日本でも）やるべきかなと実感しました。（合宿に）合流してすぐに対応しなきゃいけないというところは、その分出遅れている部分もあったし、そこら辺はもっと先に進んでもいいんではないかなと、個人的には思います」と私見を述べた。

宮城とともに日の丸を背負った曽谷龍平投手は「今シーズンに向けてしっかり調整するだけ。規定イニングを投げられるように、一日でも早く１軍の舞台で投げられる準備をしていきたい」と決意新た。ピッチクロックに関しては「実際にをやってみて、試合時間も短かったと思う。そこは（日本で）取り入れてもいいんじゃないかなと、試合を通して感じました」と話した。