◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 第１日（２０日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

難易度の高いコースに、気温８度の冷え込みと雨が重なった中、昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が唯一のボギーなしで６８をマーク。首位と１打差の２位につけた。「本当に寒くてタフなコンディションだったけど、ノーボギーでプレーできたし、いいラウンドができた。上出来」と笑顔で振り返った。

開幕戦で優勝し、２戦目となった前週は２位と存在感を放っている。１０８人中バーディーは４人だけだった１７番でスコアを伸ばした。「セカンドショットが止まりにくいグリーンの傾斜だけど、運良く止まってくれた。入って良かった」。残り１６１ヤードの第２打を５アイアンで５メートルに運び、沈めた。

この日一番のピンチは１０番だった。グリーン右手前からのアプローチがショートしたが、２メートルのパーパットを決めきった。「あれが入ってくれたおかげで後半いい流れが来た」。難しいインコースで３つのバーディーを奪った。

今週からＰＩＮＧ社の新ドライバー「４４０ＬＳＴ」を投入した。「だいぶいい感じで、距離も出ている」と手応えを口にした。「今日はノーボギーでいいプレーができたけど、良くなる点がまだある。そこをしっかり修正して、あと２日頑張りたい」と気を引き締めた。