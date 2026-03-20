【漢字クイズ】「弥藤吾」はなんて読む？人名ではなく地名なんです！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「弥藤吾」はなんて読む？
「弥藤吾」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、4文字の地名です。
いったい、「弥藤吾」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「やとうご」でした。
弥藤吾は、埼玉県熊谷市に位置する地名です。
そんな熊谷市は、かつて中山道の宿場として栄えてきたことでも知られており、現在でも新幹線、高崎線や秩父鉄道の各鉄道路線が通過する交通の要衝となっているのだそう。
また、『日本さくらの名所100選』に選ばれた熊谷桜堤で行われる「熊谷桜まつり」をはじめ、荒川河川敷で開催される「熊谷花火大会」など、全国的に知られるイベントがたくさんありますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『くまがやねっと』
ライター Ray WEB編集部