GLC43シリーズに150台の限定モデル

メルセデス・ベンツ日本は、ミドルサイズSUVの『メルセデスAMG GLC 43 4マチック』および『メルセデスAMG GLC 43 4マチック・クーペ』の特別仕様車『エディション・ナイト・カーボン（Edition Night Carbon）』を発売した。

【画像】GLC、G、GLAなど、メルセデスAMGのSUVモデル限定車たち 全33枚

本モデルは、ダークパーツやカーボンアクセントを随所に配し、走行性能と快適性を高める専用装備を多数採用した、2モデル合計150台の限定車である。



『メルセデスAMG GLC 43 4マチック』と『メルセデスAMG GLC 43 4マチック・クーペ』の限定車『エディション・ナイト・カーボン』を発売。 メルセデス・ベンツ

ハンドル位置は全車右となり、限定数150台の内訳は、SUV：50台（オパリスホワイト：30台、アルペングレー：20台）、クーペ：100台（オパリスホワイト：60台、アルペングレー：40台）となっている。

本モデルの価格は、『メルセデスAMG GLC 43 4マチック・エディション・ナイト・カーボン』が1510万円、『メルセデスAMG GLC 43 4マチック・クーペ・エディション・ナイト・カーボン』が1540万円となる。

特別色とカーボンパーツの精悍なエクステリア

『エディション・ナイト・カーボン』のエクステリアは、ボディカラーに通常は有償オプションとなる『マヌファクトゥーア・オパリスホワイト（メタリック）』を標準装備し、プラス15万円のオプションで本モデル限定色である『マヌファクトゥーア・アルペングレー（ソリッド）』も用意される。

フロントグリルやバッジ類は、限定装備の『AMGエクステリアナイトパッケージII』によりダーククローム仕上げとなり、精悍な印象が際立たせられた。



『メルセデスAMG GLC 43 4マチック』と『メルセデスAMG GLC 43 4マチック・クーペ』の限定車『エディション・ナイト・カーボン』を発売。 メルセデス・ベンツ

さらに、上位モデルのGLC 63に設定されている『AMGカーボンエクステリアパッケージ』が標準装備されることで、フロントスプリッター、サイドシル、リアエプロンのトリムストリップはカーボン製に変更されている。

足元には標準モデルより1インチアップとなる、ブラックアクセントの『21インチAMGアルミホイール』と、『レッド・ブレーキ・キャリパー』を標準装備とする。

また、本来は有償オプションとなる『パノラミック・スライディングルーフ』も標準装備され、後席の開放感と室内の明るさが高められている。

カーボントリムのレーシーなインテリア

インテリアでは、『AMGカーボンファイバー・インテリアトリム』が採用され、エクステリアと呼応するレーシーな空間が演出されている。

ステアリングには、カーボンファイバーとマイクロカットを組み合わせ、操作性に優れた『AMGパフォーマンス・ステアリング（ステアリングヒーター装備）』が奢られる。



『メルセデスAMG GLC 43 4マチック』と『メルセデスAMG GLC 43 4マチック・クーペ』の限定車『エディション・ナイト・カーボン』を発売。 メルセデス・ベンツ

シートはGLC 63に採用される、『AMG パフォーマンスシート』を標準装備し、ストレスを感じさせないホールド感を実現した。

さらに、前後席で独立して温度調整が可能なクライメートコントロールや、3Dサウンドシステムを搭載し、高い実用性と快適性も両立している。

F1由来の技術を投入

パワートレインには、最高出力421ps、最大トルク51kg-mを発揮する、2.0L直列4気筒ターボエンジン『M139』を搭載し、F1由来の『エレクトリック・エグゾーストガス・ターボチャージャー』により、全域で鋭いレスポンスと加速性能を実現した。

シャーシ面では、『AMGダイナミック・セレクト』にサーキット走行に適した『レース』モードが追加されたほか、走行状況に応じて左右のエンジン支持部の硬度を自動調整する『AMGダイナミックエンジンマウント』を装備する。



『メルセデスAMG GLC 43 4マチック』と『メルセデスAMG GLC 43 4マチック・クーペ』の限定車『エディション・ナイト・カーボン』を発売。 メルセデス・ベンツ