元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が20日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に長男・佐々木健之介さん（27）とともに出演。親子でのトーク番組出演は初めて。

健之介さんは18歳でカナダへ留学。現在は映像制作のお仕事をしており、撮影やコーディネート、翻訳、外国人へのインタビューなどを行っていると紹介された。妻はプロレスラーの凛で、2022年5月に結婚。翌23年8月に長女が誕生している。

自身と同じプロレスラーと結婚した息子へのアドバイスを聞かれた北斗は「私は健介と出会って1カ月で結婚してるんですよ。（健之介さんも3カ月という）やっぱり短いスパンで結婚して。（それでも）私たちより長いじゃないですか。それに反対するのも“自分たちは1カ月じゃん”って言われるなと思ったので」と苦笑。

そもそも「付き合っているのも何も知らなかったんです」と北斗。「コロナで（健之介さんが）カナダから帰ってきたんです。で、その時に女子プロレスがやっぱり興行ができないので、配信するを無料でやってくれるということで。その時に会ったみたいで」と2人の出会いを明かした。

「友達みたいに多分連絡取り合うようになって、“急に結婚したい人がいる”って言ったんで、外国人の人かと思ったんです」と北斗。「外国人の人かなと思って、言葉通じなくてどうしようと思ったら私の後輩に当たる子ではあったので。びっくりしました、“え〜！！”って」と苦笑した。

健之介さんも「（凛とは）結構頻繁に会話してて」と告白。北斗も「別に電話番号とか交換してなくても、DMっていうので連絡を取ってたんだって。言っていることも全く分からなくて」と笑った。