プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演した。

ユーチューバーやタレントとして人気を博したフワちゃんだったが、一昨年8月にやす子への不適切なSNS投稿を理由に、活動を自粛した。昨年12月にプロレスラーとして再起。スターダムのリングに立ち続けている。テレビの生放送番組に出るのは、今回が騒動後、初めてとなる。

スタジオで紹介されたフワちゃんは「お久しぶりで〜す！プロレスラーになりました、フワちゃんです」と、活動自粛前と変わらない元気なあいさつで返した。

レスラーとして日々、試合やトレーニングで体をいじめている。金曜MCのミッツ・マングローブからは「スタイルが良くなった」と褒められると、ファイティングポーズで反応。「さすがにミッツ・マングローブは倒せないかも、まだ」と、呼び捨ては健在だった。

ミッツからは「きれいになった」とも。フワちゃんは「今日はカラコンも、つけま（つげ）もブチ込んで来たからね」と照れ笑いした。

同番組は金曜コメンテーターにゲストを呼ぶのが恒例となっている。過去には「アンジャッシュ」渡部建や、「TKO」木下隆行、木本武宏ら、お騒がせ芸能人を果敢に起用。テレビ界の“観測気球”的な役割で注目されている。