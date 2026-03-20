「シンクロ率100%」



【写真】りくりゅうもびっくりの完璧なシンクロぶり！

ストーブの前で、毛づくろいに励む2匹の猫。手前に写っているのは、長毛の「もなか」ちゃん（2歳11カ月・女の子）、奥に写っているのは、短毛の「おはぎ」ちゃん（3歳3カ月・女の子）です。そろってお尻をついて座り、前かがみになりながら左後ろ足を前へ、右後ろ足をピーンと上げて、せっせとお手入れをしています。



ぴったりそろったポーズは、五輪競技種目で注目を集めたフィギュアスケートの「ペア」選手さながら。この投稿には2.2万件超の“いいね”が集まり、「ぴったりですね」「見事なシンクロ」「ヨガかな？」などの声が寄せられるなど大きな反響を呼んでいます。飼い主のXユーザー・おはぎともなかと時々オトンさん（@alma3627）にお話を伺いました。



いつもは別々なのに…奇跡の瞬間を激写

ーー撮影時の状況について教えてください。



「おはぎが毛づくろいをしていたら、もなかが近づいてきて毛づくろいを始めました。ふだんは、それぞれ自由気ままに過ごしているので、このように同じタイミングで毛づくろいすることはあまりありません。このときは、たまたま毛づくろいがシンクロしていたので思わず、撮影しました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「オリンピックでのりくりゅうペアのような素晴らしいシンクロを見せてくれて、またあの感動がよみがえりました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「あらかた毛づくろいを終えると、何ごとも無かったかのようにそれぞれのお気に入りポジションへ移動し、お昼寝をしていました」



ーーふだん、どのような性格ですか。



「おはぎはサバサバ、もなかは24時間365日、甘えん坊。もなかが甘えているのを、おはぎが眺めていることが多いです。もなかは、朝早く私を起こして甘えるのですが、おはぎは妻にべったり。驚くほど、妻に対しては甘えん坊になります」



リプライには、息ぴったりのポーズに驚きつつも、思わず笑顔になる声が寄せられています。



「見事なシンクロ」

「金メダルにゃ♡」

「ぴったりですねー」

「目指せオリンピック」

「まるでりくりゅう！？」

「ヨガかなぁ？（カワイイ！）」

「本当に、100%ですね……www」

「オリンピックのペア競技、メダル候補も狙えそうな息ぴったりの猫ちゃん」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）