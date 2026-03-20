【嫁ぎ先の天然家族2】彼氏から初誕生日プレゼント！え？若き日の謎チョイス＜第7話＞#4コマ母道場
結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。今回はめいさんが20代前半、夫と付き合いはじめて間もない頃のお話です。
第7話 初の誕プレ
【作者コメント】
夫は私のことを思って組み立ててくれたんですって、自転車。呼ばれた場所がなぜ公園だったかと言うと、そこで試し運転してもらおうと思ったらしいです。
……40才を超えた今となっては、「気持ちも品物も嬉しいよねぇ！」ってなりますけどね。
当時20代前半だったもので。キラキラしたアクセサリーが欲しかったもので。今となっては良い思い出ですハイ。
編集・井伊テレ子
第7話 初の誕プレ
【作者コメント】
夫は私のことを思って組み立ててくれたんですって、自転車。呼ばれた場所がなぜ公園だったかと言うと、そこで試し運転してもらおうと思ったらしいです。
……40才を超えた今となっては、「気持ちも品物も嬉しいよねぇ！」ってなりますけどね。
当時20代前半だったもので。キラキラしたアクセサリーが欲しかったもので。今となっては良い思い出ですハイ。
編集・井伊テレ子