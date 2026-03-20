“キューティフル”ことパク・ヒョンギョンが首位発進 女王・佐久間朱莉が1打差2位
＜Vポイント×SMBCレディス 初日◇20日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアー第3戦は第1ラウンドが終了した。
【写真】水色ウェアが映える 視線をさらう“キューティフル”
日本ツアー3試合目の出場となる、“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）が、1イーグル・4バーディ・1ボギーの「67」をマーク。5アンダーで首位発進を決めた。1打差2位には、昨年の女王で開幕戦を制した佐久間朱莉。2アンダーの3位タイには金田久美子、鈴木愛、ツアー2年目の荒木優奈が続いた。今季初戦の菅沼菜々はイーブンパーの10位タイ。先週の台湾大会で優勝した菅楓華、SMBCと契約する吉田鈴は1オーバーの18位タイだった。Vポイントとスポンサー契約する木戸愛、河本結らが3オーバーの49位。小祝さくらは5オーバーの77位タイと出遅れた。賞金総額1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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