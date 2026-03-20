懐かしの「ミニモニ。テレフォン」が大人のためのなりきり仕様で商品化! ミニモニ。結成25周年記念
バンダイスピリッツは、「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」(4,950円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年9月発送予定。
ミニモニ。結成25周年を記念し、「ミニモニ。テレフォン」が大人のためのなりきり仕様で商品化。
外観は、つやつや塗装を施し、MVに登場する商品の可愛らしさを豪華に再現。全長約21cmの片手で持てるサイズ感となっている。
待ち受け画面はレンチキュラー仕様で、見る角度によって絵柄が変化するギミックを搭載。さらに、ボタンを押すと『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』のフルバージョンや着信メロディを搭載している。その他操作音やメール受信音、電話音やツーツー音など、さまざまな懐かしいメロディを楽しむことができるほか、ボタンを押してさまざまな音声を楽しめる。
(c)UP-FRONT GROUP
ミニモニ。結成25周年を記念し、「ミニモニ。テレフォン」が大人のためのなりきり仕様で商品化。
外観は、つやつや塗装を施し、MVに登場する商品の可愛らしさを豪華に再現。全長約21cmの片手で持てるサイズ感となっている。
(c)UP-FRONT GROUP