齊藤京子「料理できないで28年間やってきたけど」手作りパスタ公開「オシャレ」「びっくりするくらい美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/20】元日向坂46の齊藤京子が3月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“料理できない”28歳元日向坂「びっくりするくらい美味しそう」手作りパスタ
齊藤は「料理できないで28年間やってきたけど カラスミのペペロンチーノ作れた」と報告。公開された写真には、カラスミがたっぷりとかかったパスタが写っている。
この投稿に、ファンからは「オシャレ」「びっくりするくらい美味しそう」「センス良すぎ」「いつの間にそんなにできるようになって…！」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】“料理できない”28歳元日向坂「びっくりするくらい美味しそう」手作りパスタ
◆齊藤京子、手作りパスタ披露
齊藤は「料理できないで28年間やってきたけど カラスミのペペロンチーノ作れた」と報告。公開された写真には、カラスミがたっぷりとかかったパスタが写っている。
◆齊藤京子の手料理に反響
この投稿に、ファンからは「オシャレ」「びっくりするくらい美味しそう」「センス良すぎ」「いつの間にそんなにできるようになって…！」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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