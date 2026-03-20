◆オープン戦 日本ハム―ヤクルト（２０日・エスコンフィールド）

日本ハムの達孝太投手が、オープン戦ラスト登板を４回１安打無失点、３奪三振と完璧な内容。先発する開幕第３戦（２９日、対ソフトバンク）へ向け準備を整え、今季目標に背番号と同じ１６勝を挙げた。

初回、先頭の長岡をこの日の最速１５５キロの真っすぐで見逃し三振に仕留めると、後続も断ち３者凡退。２回はエラーと安打で１死一、二塁とされたが、北村を遊ゴロ併殺打に打ち取り、無失点で切り抜けた。

３、４回も３者凡退と危なげない内容。「よかったと思います。真っすぐも出力出てましたし、変化球もある程度思うところに投げられてた」と振り返った。

達はこれで、２月の練習試合から教育リーグでの登板も含めて６試合、２１回２／３を投げ無失点。「点を取られてないっていうことは、開幕して点取られたときにズルズルいかないのかなっていう心配もありますし、そこの切り替えさえうまくできればいいなと思ってます。そこだけですかね、不安要素というのは」と話した。

今季の目標を聞かれ「ここまで結構ぼんやりさせてきたんですよ」と苦笑いしながらも、１６がいいですか？ 書きやすいですもんね（笑）。背番号と同じ１６で」と大きな数字を掲げていた。