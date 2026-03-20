毎年3月になると、受験の合否が出て、親も一安心するが、そこに思わぬ落とし穴がある。

【漫画】教育虐待の被害者であり「反抗期」のない息子。そのストレスの矛先は「妹」だった

首都圏では「中学受験ブーム」が起き、地域によってはクラスの半数以上が受験をする。合格した子供は私立・国立中学などへ進学し、そうでない子は地元の公立中学へ進学するが、毎年4〜5月以降に、そのうちの一定数が学校へ行けなくなり、中には心療内科にかかる子も出てくる。

公立中学で不登校が急増しているのはよく知られているが、実は私立・国立中学も例外ではないのだ。

原因の一つとされているのが、加熱する受験競争に長期間身を置いたことによる弊害だ。後に見るように、「燃え尽き症候群」と呼ばれる状況や、新たな競争にさらされることへの絶望感などがある。

本稿の著者・石井光太が原作を務める漫画『教育虐待 ―子供を壊す「教育熱心」な親たち』第19話より

一部の人に、「受験の終わりは、〈終わり〉の始まり」と呼ばれる現象とは何か。

「コミックバンチKai」で連載中のコミック『教育虐待−子供を壊す「教育熱心」な親たち』（新潮社）では、たびたび受験競争にさらされてきた子供たちが心を病み、学校に行けなくなる姿を描き、大きな反響を呼んだ。

「中退なんて言語道断」の私立中

現在、私立・国立中学における不登校の数は年々増加している。

文部科学省の調査によれば、2024年度で私立・国立中学の全生徒に占める不登校の割合は3・1％だ。

公立中学は7・1％なので、それと比べれば半数に過ぎないという見方もあるかもしれない。だが、それは軽率だ。ここには、直視しなければならないカラクリが潜んでいる。

まず公立中学の場合は、小学校の時からすでに不登校だった子が、そのままエスカレーター式に公立中学に上ってくる。そこに中学から不登校になる子が加わるので、数字が高くなるのは当然だ。

他方、私立・国立中学の子供たちの多くは、小学校時代は通学しており、中学入学後に不登校になっている。そう考えると、決して少なくない数字なのだ。

また、公立中学でも同じだが、不登校の子供であっても、最近は学校が認めたフリースクールに通っていれば出席日数に加算されたり、病院で診断書をもらえば「病欠」として認められたりする傾向にある。

統計の上では、公立中学は1クラスにつき不登校は2人くらいだが、実際はその倍くらいはいる。私立・国立中学でも同じで、統計の上では1クラス1人くらいだが、潜在的な数はその倍に上るといわれているのだ。

都内の私立中学の教員は次のように話す。

「私立中学は、生徒の学費が収入源なので中退してもらうと困ります。1人に辞められただけで数百万円の損害が出ます。保護者の側も同じです。受験のための塾代に数百万円、入学金や授業料に数百万円かけているわけですから、中退なんて言語道断なんです。

こうした学校側、保護者側の思いが一致して、近年はあの手、この手で生徒の中退を防ごうとします。ただ、生徒の方はつらいですよね。学校から離れて休みたいのに、それを許してもらえない。教員の側から見ていて、そのジレンマの中で生徒がどんどんつらい状況に陥っていくケースもたくさんあります」

私は不登校がかならずしもいけないとは思わない。タイミング、相性など様々なものを踏まえた上で、自分に合った学びをすればいい。

最近は世の中でも同じようにいわれてはいるものの、現実は異なる。特に受験して入った学校となると、先の教員が述べるように学校側、保護者側の「大人の事情」が絡み合って、子供を教育に縛りつけてしまうことが出てくるのだ。

では、どうして私立・国立中学で不登校が増加しているのか。

私立・国立中学の不登校の子供をたくさん受け入れてきたフリースクールの代表によれば、大きく三つの要因があるという。

（1）燃え尽き症候群

（2）新たな競争への絶望

（3）自尊感情とコミュニケーション能力の欠如

エネルギー枯渇…燃え尽き症候群

最初の「燃え尽き症候群」とは、高いモチベーションで受験に取り組んできた子が、それが終わった途端にエネルギーがなくなり、やる気がなくなってしまうというものだ。

現在の中学受験ブームのただ中にいた子供たちは、早ければ小学1年生から、遅くとも小学4年生くらいから進学塾に通い、受験に向けた勉強をする。

コミック『教育虐待』で描いたように、塾ビジネスは、少子化の中で子供を長く塾通いをさせることによって収益を上げることが主流となっている。だが、それには頻繁に行われるテスト、学力別のクラス替え、合宿などによってモチベーションを維持させなければならない。

よほど勉強が得意で体力のある子なら別だが、そうでない子がそうしたことを3年も4年もつづけていれば、受験が終わった途端にエネルギーが枯渇するのは必然だ。

そのため、合格した学校（不合格の場合は公立校）に行っても、何を目標にがんばればいいのかわからなくなり、学業への意欲が消え失せ、学校へ行けなくなるということが起こるのである。

合格はゴールじゃなかった…新たな競争への絶望

2の「新たな競争への絶望」もよくあるケースだ。

学力レベルの高い学校には、トップ・オブ・トップの生徒たちが集まる。そして入学した瞬間に、今度は名門大学を目標に、彼らと競い合わなければならない。

逆に、第二志望、第三志望くらいの学校は、難関校に不合格、あるいは学力が届かずに、不本意に入学してきた子が多い。

保護者にしてみれば、「大学受験こそリベンジ！」と子供にさらなる勉強を強いるし、学校側も難関大への合格率を上げることが自校の評価を高めることと自覚しているので同じように勉強を強いる。そうなると、子供たちはこれまでの受験以上に激しい競争にさらされる。

先のフリースクールの代表は言う。

「中学受験をしている時、子供は親や塾の教師から『受験が終わったら、すべて終わって自由になるからがんばろうね』と言われています。しかし、受験はゴールじゃありません。実はそこからが、大学受験に向けた『はじまり』なんです。それは子供にとってものすごくつらいことで、中には『終わりのはじまり』になってしまうこともあるのです」

もっとも深刻な「自尊感情とコミュニケーション能力の欠如」

最後の3の「自尊感情とコミュニケーション能力の欠如」は、もっとも深刻だ。

受験勉強をする中でたくさんの傷つき体験をしている子供は少なくない。親から「なんでできないの！」「努力が足りない」「もう知らない。勝手にしなさい」と罵られたり、塾の生徒たちがくり広げる「あいつは〜〜クラスだからバカ」「あいつは第一志望を落ちたらしい」といったマウント合戦に巻き込まれたりする。

その結果、彼らは自尊感情を傷つけられ、たとえ受験に合格しても「自分は劣った人間なんだ」「がんばってもこれ以上は無理なんだ」と自己否定感を抱えてしまう。そういう子が、中学に入って新たな競争にさらされた時、自己否定感ゆえにその場から逃げ出すとか、自傷行為をするといったことが起こる。

これも先のフリースクールの代表の言葉だ。

「受験の中で傷つけられた子供はすぐにわかります。二言目には『私は第一志望落ちたから』とか『うちの親は頭の悪い私のこと嫌いだから』と否定的な言葉を発します。女の子の場合は、自傷行為をしているケースも少なくありません。こういう子たちは、勉強だけでなく、クラスメイトや先生とうまくやっていけず、ちょっとした挫折から学校へ行かなくなってしまうのです」

こういう子の場合は、自尊感情を一から再形成していかなければならないので、回復まで時間を要するという。

ここまで3つの形で私立・国立中学における、教育虐待に関連する不登校の問題について見てきた。同じことは、高校の不登校においても一部重なる部分がある。そこにどういう問題があるか、詳しくは漫画『教育虐待』を参考にしていただきたい。

子供にとって学びは一つの権利であり、努力によって高みを目指す受験は決して悪いものではない。ただ、親や大人の意向によって行き過ぎた場合、逆に子供の未来を阻害するものとなってしまうこともある。

現在起きている私立・国立中学における不登校の増加という現実は、そのことへの警鐘といえるのかもしれない。

石井光太（いしい こうた）

1977年、東京生まれ。2021年『こどもホスピスの奇跡』で新潮ドキュメント賞を受賞。主な著書に『遺体 震災、津波の果てに』『「鬼畜」の家 わが子を殺す親たち』『43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層』『ルポ 誰が国語力を殺すのか』『教育虐待 子供を壊す「教育熱心」な親たち』など。『ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。マララ・ユスフザイさんの国連演説から考える』など児童書も多い。『ルポ スマホ育児が子供を壊す』（新潮社）はロングセラーとなっている。

デイリー新潮編集部