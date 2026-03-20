『みなに幸あれ』の下津優太監督による『NEW GROUP』(ニューグループ)が６月12日(金)より公開。ポスターと予告編が解禁された。

集団行動の裏側に潜む狂気を描く本作。ポスターには主人公・愛（山田杏奈）とクラスメイトの優（青木柚）が並び、その奥に騎馬戦の大将の位置に陣取る校長（ピエール瀧）の姿が。さらにその奥には生徒たちによる巨大な人間ピラミッドがあり、異様な存在感を放っている。

予告編では、愛と優だけを取り残し、集団行動に従順に加わっていく生徒たちや狂気をはらんだ街の人々の様子が映し出されていく。ピエール瀧演じる校長のリズミカルな掛け声から始まる、「個人と、個人と、個人と、個人が、集まって」「集団!!」というコール&レスポンスがなんともキモチ悪く、でもちょっとクセになる。

予告編で流れているのは、藤原さくらが本作の世界観にあわせて書き下ろした主題歌「new world」。楽曲制作にあたり、下津監督は「人間ピラミッドをしている人々は無表情で声も発しない状態なので、その人たちの声にならない叫びのようなものや、集団の象徴として合唱を入れていただきたい」と依頼したそうだ。

『NEW GROUP』

６月12日(金)全国公開