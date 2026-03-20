◇プロ野球オープン戦 中日4-3ロッテ(20日、バンテリンドーム)

ロッテは中日との接戦を落とし、オープン戦10敗目を喫しました。

先発のドラフト2位ルーキー毛利海大投手は、オープン戦4試合目の登板。初回、先頭のカリステ選手に安打を浴びると、2アウト3塁から細川成也選手にライト線へのタイムリー二塁打を浴びて、先制点を許します。

さらに2回は2つの四球で得点圏にランナーを背負うと、カリステ選手にレフトスタンドへ3ランを献上。序盤から劣勢となります。

それでも3回、1アウトから藤原恭大選手がレフトへのヒットで出塁。続く3番の西川史礁選手が柳裕也投手のストレートをとらえ、ライトのホームランテラスに飛び込む一発で2点差へ。西川選手はオープン戦1号でした。

援護を受けた毛利投手は3回、安打と四球で得点圏にランナーを背負いますが、あと一本を許さず。2アウト1、3塁からは代打の石川昂弥選手をストレート3つで3球三振に仕留めます。4回もランナーを出しながらも無失点。

ところが5回、1アウトから細川選手に二塁打を許すと、後続にも内野安打と四球で1アウト満塁へ。ここで2番手の廣畑敦也投手と交代し、併殺で窮地を切り抜けました。

打線は7回に反撃。1アウトから藤原選手が右中間への長打を放ち、一気に3塁を狙いますが、中日の連係プレーに阻まれ、タッチアウト。それでも2アウトから西川選手のヒットと途中出場の岡大海選手の四球で好機をつくると、途中出場の山本大斗選手がセンターへのタイムリー。1点差に迫ります。

8回は先頭の佐藤都志也選手がヒットで出塁。代走の和田康士朗選手が初球から積極的に走り、盗塁で好機を広げます。その後、送りバントで1アウト3塁としますが、中日捕手の加藤匠馬選手からの3塁へのけん制で和田選手が痛恨のタッチアウト。チャンスを逃します。

ロッテは相手を上回る9安打も1点差で敗戦。オープン戦4勝10敗1分となっています。また打線では藤原選手が3安打、1四球の活躍。オープン戦打率.422で好調をキープしています。