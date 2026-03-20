元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）と佐々木健介（59）の長男・佐々木健之介さん（27）が20日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に北斗とともに出演した。

健之介さんは18歳でカナダへ留学。現在は映像制作のお仕事をしており、撮影やコーディネート、翻訳、外国人へのインタビューなどを行っていると紹介された。妻はプロレスラーの凛で、2022年5月に結婚。翌23年8月に長女が誕生し、娘は2歳になった。

司会の黒柳徹子が「お母様と同じ女子プロレスラーの凛さんと結婚なさった。それはどういうことかですかね？」と質問。健之介さんは「結婚って愛だけじゃないじゃないですか。お互いの家族とコミュニケーションを取らなきゃいけなかったりとか。母と父は凄い厳しい世界で育ってきた人たちなんで、自分の“好き”はもちろんあるんですけど、やっぱり母と上手くいかなかったりしたら家族として絶対上手くいかないと思っていて」と話した。

これに、黒柳が「えらいね」と感心する中、「“この人だったら大丈夫かな”って思って。嫁姑問題とかよく聞くんで、そこで安心できたので踏み込めたっていうのはあります」と明かした。

その話に、北斗も「正直、嫁姑という感じは一切ないですよ」とキッパリ。「今でも私のことを、嫁は“北斗さん”って呼びますし、パパのことは“健介さん”って呼びますし。やっぱりお母さんとか呼べとも言わないですし、外では私のことを“ボス”って呼んでるようで」と笑った。