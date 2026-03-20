激安の弁当などを販売するディスカウントストア「ラ・ムー」が１９日、甲府市徳行に山梨県内で初めてオープンした。

開店前から２００人以上が行列をつくり、真新しい店舗で、低価格商品の買い物を楽しんだ。

ラ・ムーを手がける「大黒天物産」（岡山県）によると、同店は「１９８円弁当」や１００円の焼きたてのたこ焼きなど低価格商品が売り。西日本を中心に約１６０店舗展開しており、首都圏での出店も今回が初という。

開店した「甲府徳行店」は、売り場面積１６２０平方メートル。２４時間営業で、食品を中心に約７０００品目を取り扱う。

この日は、並んだ客が駐車場にはみ出さないよう開店を予定の午前９時から約２０分前倒しするほどの盛況ぶり。新潟県産コシヒカリ５キロ約３０００円、カップ麺１個約８０円など、セールでさらに安くなった品々が店頭に並び、カートいっぱいに買い込む利用客も多く見られた。

甲府市大里町から来た会社員（６３）は「２４時間いつでも来られるから楽。お弁当などいろんなものが安いので、県内に店舗ができてうれしい」と満足した様子だった。