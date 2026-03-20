シナモロールファン必見！池袋・サンシャインシティで条件クリアすると限定ステッカー＆アクスタがもらえるよ。《3月31日まで》
池袋・サンシャインシティ内にある専門店街アルパは、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とのコラボ企画「Cinnamoroll Dreamy Bloom」を2026年3月31日まで開催しています。
このコラボでしか見られない限定デザイン
フォトスポットやコラボ商品、期間限定メニューの提供など、エリア全体がシナモロール一色に。
地下1階から2階の対象店舗で3000円以上購入すると、ダイカットステッカー（全5種）がランダムで1枚もらえる、プレゼントキャンペーンも行っています。
サンシャインシティを満喫するシナモロールを、淡いパステルカラーで描いたステッカーは、今回のコラボ限定デザインです。
オリジナルステッカーの配布は、先着順・数量限定。
また、数量限定でアクリルキーホルダーをゲットできるチャンスも！
サンリオの新アプリ「Omoide Badge」を使用し、「靴下屋」「Secret Honey」「F i.n.t」「Maison de FLEUR」「axes femme」「RODEO CROWNS WIDE BOWL」「SAMANTHAVEGA」の7店舗とSanrio vivitix サンシャインシティアルパ店、SANRIO CAFE 池袋店の合計9店舗を巡ってデジタルバッジを集めると、先着・数量限定でアクリルキーホルダーがもらえます。
いずれのプレゼントも、1人につき1回限り。予定数に達し次第、配布は終了します。
（C）2026 SANRIO CO., LTD.
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）