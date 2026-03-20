2022年に逝去したジャン＝リュック・ゴダールの2000年代の作品を上映する『21世紀のジャン＝リュック・ゴダール わたしたちの映画 2001-2010』が、6月20日よりイメージフォーラム渋谷ほかにて全国公開されることが決定した。

参考：ジャン＝リュック・ゴダール、アイヴァン・ライトマンら偉大な映画監督たちを偲んで

フランスのヌーヴェルヴァーグを牽引したゴダールは、1990年代中期から人の歴史を主題とした作品づくりを行うようになっていった。文明の起源とは、なぜ人はいがみ合うのか、戦争と殺戮の歴史、そしてその先の人類の未来は。そんな探究と思考の旅は、21世紀に入ってから「デジタルビデオ」という新たな表現を獲得するともっと自由にさらに刺激的になっていく。

本企画では、『愛の世紀』4K修復版、『映画史特別編 選ばれた瞬間』HD版、『アワーミュージック』4K修復版、『ゴダール・ソシアリスム』2K版の4作品が上映される。

最新の修復で4K版としてよみがえった『愛の世紀』『アワーミュージック』は国内初上映、『映画史特別編 選ばれた瞬間』はこれまで単発的な企画で上映されたのみで、初の全国での劇場公開となる。（文＝リアルサウンド編集部）