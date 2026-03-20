Conton Candy、タイアップ楽曲満載の1stフルアルバム『すっぴん』リリース決定

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Conton Candyのメジャーデビュー後初となるフルアルバム『すっぴん』が5月20日にリリースされることが発表された。

■アルバムタイトルは等身大のConton Candyの飾らない姿を見せたいという思いが込められている

アルバムタイトル『すっぴん』には、今の彼女たちのありのまま、等身大のConton Candyの飾らない姿を見せたいという思いが込められている。

本作には全14曲を収録。現在放送中のTVアニメ『メダリスト』第2期のエンディング主題歌として書き下ろされた「Rookies」をはじめ、メジャーデビュー以降に発表された楽曲の中から6曲を収録。そのうち5曲がタイアップ楽曲と、彼女たちの勢いを感じさせる内容となっている。残る8曲は本作のために新たに制作された楽曲で、詳細は今後順次公開される予定だ。

あわせて公開されたジャケットアートワークは、フォトグラファー・染谷かおりが撮影を担当。タイトル『すっぴん』を想起させるような、メンバーの自然体で柔らかな佇まいが印象的なビジュアルとなった。スタイリングはメンバー自身によるセルフプロデュース。

さらに、初回生産限定盤にはオリジナルグッズの封入されることも発表された。このアルバムのために新たにデザインされたラバーバンドやフェイスタオルという、ライブシーンでも活躍するアイテムがラインナップされており、ライブハウス初心者から常連まで、この作品を手にすればConton Candyのライブを存分に楽しめる内容となっている。ライブを軸に活動を続けてきた彼女たちらしい特典であることにも注目だ。

また、5月からは全国8都市8公演を巡るワンマンツアー『Conton Candy ONEMAN TOUR 2026 “すっぴん”』を開催。ツアービジュアルも一新され、本作を携えてのツアーとなることがも発表された。

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

ALBUM『すっぴん』

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「Rookies」

2026.01.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Rookies」

■ツアー情報

『Conton Candy ONEMAN TOUR 2026 “すっぴん”』

05/31(日)北海道・札幌SPiCE

06/06(土)香川・高松DIME

06/07(日)福岡・INSA

06/13(土)宮城・仙台MACANA

06/14(日)新潟・GOLDEN PIGS BLACK

06/20(土)愛知・名古屋CLUB QUATTRO

07/04(土)大阪・梅田CLUB QUATTRO

07/12(日)東京・Zepp Shinjuku

■関連リンク

Conton Candy OFFICIAL SITE

https://contoncandy.fanpla.jp/

■【画像】アルバム『すっぴん』ジャケット

■【画像】『Conton Candy ONEMAN TOUR 2026 “すっぴん”』フライヤー