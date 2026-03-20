杭州の西湖龍井茶、本格的な収穫始まる―中国

中国東部の浙江省杭州市西湖区で栽培されている龍井茶の品種「龍井43」が3月19日、本格的な収穫を始めました。杭州市農業農村局によると、今年の西湖龍井茶の生産量は安定しており、品質も全体的に安定して向上しているとのことです。

西湖龍井茶は中国の十大名茶の一つです。2025年にはそのブランド価値が過去最高を記録して86億3900万元（約1990億円）に達し、7年連続で中国茶葉地域ブランド価値ランキング第1位をキープしてきました。

杭州市西湖区転塘街道の龍塢茶鎮にある茶畑では19日早朝からすでに活気があふれ、茶農家の人々が新鮮で柔らかい茶の芽を摘み始めました。今は「明前茶」（24節気の清明の前に摘み取ったお茶）の収穫期に当たり、茶の芽の先端がふっくらとしており、口当たりは爽やかで甘みがあり、清明まで摘み続けます。

杭州市では最近、雨が多く曇りがちなため、西湖龍井茶の収穫が難しくなっています。中国の国家級無形文化遺産にもランクされた「緑茶製造技術（西湖龍井）」の市クラスの伝承者である黄祖華さんは、「雨にぬれた茶葉は水分が多く、適切に処理しないと香りが薄くなるため、できるだけ摘まないようにしている。しかし茶の芽が2.5〜3センチに成長したら、必ず摘まなければならないため、この時こそ、炒茶（茶葉を煎って仕上げる作業）の腕が試される」と語っています。

西湖龍井茶の生産地では近年、年間生産量が約500トンです。杭州市農業農村局の責任者によると、今年の気候条件は全体的に西湖龍井茶の生産に有利であり、茶葉の生産量は安定した伸びを維持する見込みです。

今年の西湖龍井茶は収穫が始まったばかりですが、消費者の購入意欲はすでに高まっています。杭州市茶楼業協会の沈立会長によると、多くの常連客から今年の新茶の注文が殺到し、一部の茶館では今年最初の西湖龍井茶セットを発売して、市民や観光客に「春限定の旬のお茶」を味わってもらおうと動き出しています。（提供/CGTN Japanese）