任期満了に伴う京都府知事選挙が３月１９日に告示され、現職と新人２人の計３人が立候補しました。

【映像で見る】京都府知事選挙 各候補者の訴えは？（第一声まとめフル動画）

立候補したのは届け出順に、以下の３人です。

▼藤井伸生さん（６９） 無所属・新人

▼西脇隆俊さん（７０） 無所属・現職

▼浜田聡さん（４８） 政治団体総裁・新人

立候補した３人が『第一声』で訴えた主張を、記事として公開します。

無所属・新人 藤井伸生さん（６９）

私は、京都がとても大変な状況になっていると考えています。

1つは北陸新幹線京都延伸計画、それから（精華町の）祝園・舞鶴等での軍拡の道、そして若狭湾の原発再稼働。この3つを何としても止めたい、そういう思いで立候補を表明いたしました。

■「祝園や舞鶴での軍事拠点化が進行している」

中でも「軍拡の路線」については、本当に心を痛めています。21世紀には戦争を持ち込まないと言って、世界がその方向に進もうとしたにもかかわらず、戦争がどんどん広がっている。もう世界でこんな戦争はやめましょうよ。

そして、戦争政策はこの日本でも始まっています。京都でも、祝園や舞鶴での軍事拠点化が進行している。「戦争準備はやめましょう」ということを私は訴えていきたいと思います。

■「暮らしを応援することが求められている。ケア労働者を大切にしたい」

一方で、府民の暮らしはどうでしょうか。物価高で皆さん苦しんでいます、泣いています。その暮らしを応援することが今、とても求められていると思います。

中でも私は、暮らしを応援する第一歩として「ケア労働者」を大切にしたい。「ケア労働を社会の真ん中に据える」という政策を訴えています。

保育や介護、障がい福祉、医療。この分野が今、非常に厳しい状況に置かれています。ケアというのは、赤ちゃんから高齢者まで欠かせないものです。皆さんもこのケアを通して生きていると思いますし、私もそうです。子どもを保育園に預け、病気をしたら医療機関に行き、そして高齢になると介護も必要になってくる。

この分野が今、細っています。危ない状況があるんです。これを何とかして変えたい。本来は国がやるべきことですが、国は軍事費には一生懸命お金を使う一方で、社会保障に予算を割こうとしていません。であれば、京都府としてこのケア労働を応援することが求められていると思います。

■「ケアの現場での人員配置を増やしたい」

具体的には、ケアの現場で働く人が高齢者や子どもにしっかり寄り添って仕事ができるよう、人員配置を増やしたいと思います。ケアの現場では、なかなか人が集まらないという声を聞いています。ある特別養護老人ホームでは、ケア労働者が集まらず、120人の定員を100人に減らしたそうです。その地域では待機者が200人を超えているのに、介護者が集まらないために定員いっぱい受け入れることができない。

ホームヘルパーも同様です。私が聞いた事業所では、70歳以上のヘルパーが半分を占めるという状況で仕事をされており、「自分たちが辞めたら事業所が潰れてしまうのではないか」という思いを持たれています。こうしたケア労働者を応援することが欠かせません。

保育の現場についても、「ちょっと待ってね」と言わなくて済む保育園にしたい。先生方は、子どもが「ねえねえ、聞いて」と寄ってきても、たくさんの子どもを相手に対応しきれない。人員を増やし、待遇を改善して、「ちょっと待ってね」と言わなくて済む現場を作ることが重要です。

■「住める京都、住みたい京都にする」

暮らしの応援には、他にも必要な制度があります。例えば、高齢者や若者の間で深刻なのが家賃が高いことです。「家賃補助制度」を創設したい。若者がこの京都に住み、生活をしていけるよう応援したい。

これらをマニフェストに掲げています。京都府を「京都でよかった」「住める京都、住みたい京都」にする。その思いでこの知事選挙を頑張っていきたいと思いますので、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

無所属・現職 西脇隆俊さん（７０）

「ふるさと京都に恩返しがしたい」、その思いで知事に就任し、2期8年、全力で取り組んでまいりました。

■「2期目は『あたたかい京都づくり』を掲げ、府政を前へ進めてきた」

1期目は多くの自然災害、そして3年3か月に及ぶ新型コロナウイルス感染症への対応で、未曾有の危機から府民の皆さまを守ることに全力を挙げて取り組んでまいりました。

人と人との接触が制限され、そして飲食店の方々に営業自粛を求める中で、人と人との絆や府民の皆さまとの信頼関係の大切さを痛感いたしました。また、ロシアによるウクライナ侵攻により、平和の尊さも学ばせていただきました。

そうした思いから、2期目は「あたたかい京都づくり」を掲げ、府政を前へ進めてまいりました。常設の危機管理センターの運用開始、「親子誰でも通園制度」、文化庁の京都移転などに取り組み、計画に盛り込んだ施策の97%を事業化することができました。

■「この京都を、責任を持って次の世代に引き継がなければならない」

京都には、豊かな自然、神社仏閣、生活文化、伝統芸能、知の集積、多彩な産業など、多くの魅力の源泉がございます。

最近の国際情勢の緊迫化、構造的な人口減少、気候変動、AIによる技術革新の中で、国内外の多くの人を魅了するこの京都を、我々の世代が責任を持って次の世代に引き継いでいかなければなりません。その土台を築くのが私の仕事だと考えております。

■「安心・育み・輝きの3つのキーワードで、ワクワクする京都を作りたい」

これまで築いてきた「あたたかい京都」の上に、「安心」と「育み」と「輝き」の3つのキーワードで、ワクワクする京都を作っていきたい。

「安心」では、自然災害からの安心、医療・介護・福祉はもちろん、当面喫緊の課題は国際情勢に伴うガソリン価格の高騰です。府民の暮らしを守り、中小企業の事業活動を守るために、こうした問題にも時期を失することなく、補正予算の編成等も含めて対応したいと思います。

「育み」では、何と言いましても私の一丁目一番地、「子育て環境日本一」を思い切ってバージョンアップいたします。

そして「輝き」では、産業政策に力を入れ、例えば染色工芸を世界に伍する産業に育てるなど、「京都産業創造プログラム」を始動させてまいります。

■「大変な社会の変わり目だからこそ、オール京都で一緒に取り組みませんか」

京都は大変広い。府域の均衡ある発展を実現するのも私の極めて重要な使命だと考えております。そのための基盤整備については、着実に推進したいと思っております。

こうした非常に大変な社会の変わり目、時代の変わり目だからこそ、子どもから若者、現役世代、お年寄りまで、誰もがワクワクする京都を作るために、どうか皆様、オール京都で一緒に取り組んでまいりませんか。

どうかこの西脇隆俊に、そしてワクワクする京都の実現に、大きな力をお貸しくださいませ。私自身は、全身全霊、命を懸けて、懸命にこの17日間戦ってまいります。ただ、多くの皆さまのご支援、お力添えがなければ、この戦いに勝つことができません。

どうか絶対に負けられないこの戦いのために、大きな力、ご支援を賜ることを心からお願い申し上げまして、私の決意の表明といたします。

政治団体総裁・新人 浜田聡さん（４８）

京都府知事選挙に立候補させていただきました。本当に多くの皆様のおかげで立候補できたことを感謝申し上げます。

■「国民負担率の上昇」「税金の取りすぎ」を正していきたい

まず、この選挙で訴えたいことは「税金は国民のもの」であるということを、多くの皆様に意識していただきたいということです。

税金を取る＝「徴税」は財産権の侵害ですから、必要最低限でなければなりません。欧米各国では納税者の権利を守る取り組みが数多くありますが、残念ながら日本においては、税金を使う側の「性善説」によって行われてきています。

税の使い道について「官僚は税金をうまく使ってくれるはずだ」「有効に使ってくれるはずだ」という神話がまかり通っているわけですが、実際はどうでしょうか。

国民負担率、つまり我々が稼いだお金のうち、どれだけ税金・社会保険料に取られていくのか。その数値が今や５０％に達しそうな状態です。倍増している。そんな状態で経済成長ができるのか甚だ疑問でございます。

徴税は財産権の侵害であり必要最低限であるべきだとするなら、過去数十年で国民負担率が倍増するような状態はあってはならないと思います。「失われた３０年」の原因の本質は国民負担率の上昇、税金の取りすぎです。私はこれをしっかりと正していきたいと考えております。

私が国会議員であった６年間、特に後半３年間はそこに重きを置いて取り組んできた自負があります。昨年の参院選、落選しましたが、そういった点を評価されて全国で３３万という数多くの票をいただきました。

その期待に応えるべく、今回の京都府知事選挙においても「徴税は財産権の侵害であり必要最低限であるべき」という当たり前のことを、多くの京都府民の皆様、そして日本全国の皆様に意識していただきたいと考えております。

■舞鶴で第一声の理由「『敗戦革命』を阻止する取り組みが行われた地」

今回、ここ舞鶴で第一声をした理由はいくつかあります。まずは国防の観点です。

高市政権において「スパイ防止法」「国家情報局」創設の動きがあります。私は素直に歓迎したいと思います。国を守る上では「インテリジェンス」の観点は欠かせません。先の大戦で敗戦しました。色々と理由はあると思いますが、私はインテリジェンスの敗戦が大きいと思います。日本国内、そしてアメリカにも、中国共産党、共産主義諸国、ソ連によるコミンテルンによるスパイが数多く紛れ込んでいました。アメリカは勝ったにもかかわらず、終戦後、一番笑ったのはソ連です。したがって、私はインテリジェンスの敗北を多くの国民の皆様に意識していただきたいと思います。

そしてもう１つ。敗戦したらそれで終わりか、日本に平和が訪れるかと言うと、そうではありません。日本において『敗戦革命』を起こし、日本を社会主義国にしようというソ連・コミンテルンの取り組みがあったわけでございます。先の大戦において、敗戦後に多くの方がソ連・中国において、シベリア抑留をはじめとして強制労働をさせられました。その際、現地において数多くの洗脳工作が行われております。

そのような工作員が日本に帰ってくる。これをそのまま日本国内で自由にさせると、『敗戦革命』が進んでしまうわけでございます。もちろんその『敗戦革命』の計画は着々と進んでいたわけですが、幸か不幸かＧＨＱ、当時のＧＨＱには日本を共産主義から守ろうという勢力「G２」と、共産主義革命を容認するような勢力「ＧＳ」の対立があったわけでございます。

日本を共産主義革命に追い込もうとする試みに気づいたG２のウィロビー氏は吉田茂氏としっかりと協力して、『敗戦革命』を阻止しようとしたわけです。その１つが、この舞鶴で行われました。

中国・ソビエトにおいて、影響力工作を受けて工作員として活動しようとする者を、G２の下部組織であるＣＩＣがしっかりとリストアップして、舞鶴に帰ってきた時にチェックをした。そして、その後の動向をしっかり追跡調査して、『敗戦革命』を起こさせないような取り組みをしました。

「二・一ゼネスト」に代表される『敗戦革命』の試みは、直前のところで阻止されたわけでございますが、そういう意味ではこの舞鶴港は、国を守る１つの重要な地でございます。今、高市政権で行われているインテリジェンスの取り組み、スパイ防止法・国家情報局創設は、この舞鶴港での取り組みと関連させて、多くの日本国民の皆様に意識していただきたいという思いがあり、今回舞鶴を第一声の地に選ばせていただきました。

■北陸新幹線「舞鶴港と新幹線を連携させてポテンシャルを高めていくチャンス」

そして、もう１つ、舞鶴を第一声の地にした理由があります。それは北陸新幹線延伸の問題でございます。

私は北陸新幹線の延伸については、第一にスピード、早く決めて工事をして、完了してしまえという立場でございます。しかし、せっかく「小浜・京都ルート」に決まったにも関わらず、与党のプロジェクトチームによってそれが白紙同然になりました。

そうであれば、舞鶴港と新幹線をしっかりと連携させて、京都北部のポテンシャル、ないしは京都全体のポテンシャル、日本全体のポテンシャルを高めていくチャンスだと考えております。

かつては舞鶴市においても北陸新幹線の誘致が熱心になされていたと聞いておりますし、今の舞鶴市長も舞鶴延伸を積極的に誘致を頑張ろうとしております。

この京都府知事選挙も北陸新幹線延伸について考えていただく、京都府民のみならず日本国民の皆様に考えていただくきっかけでございます。この京都府知事選挙を通じて、舞鶴が日本全国の皆様に注目していただけるよう、第一声でこの舞鶴の地を選ばせていただきました。

■「しっかりと京都府全域を回っていきたい」

今回の京都府知事選挙、選挙区が京都府全域ということで非常に広いです。選挙戦は１７日間ありますので、私自身しっかりと京都府全域を回っていきたいと思います。

ポスター掲示場が６３００か所、非常に数が多いです。その中でもおそらく京都市あるいは京都の南部あたりは、比較的アクセスも良く人もたくさんいますので、ポスターを貼ることは比較的スムーズにいけるのではないかと思います。しかし北部はかなり苦戦すると認識をしておりますので、しっかりとポスターも貼っていきたいという思いもあります。

本当に多くのボランティアの皆様にご協力いただいて、ポスター貼り、そして選挙戦を戦っていきたいと思います。