女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後５時）に生出演。24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止後、１年７カ月ぶりとなる地上波生放送に復帰を果たした。

番組冒頭、フワちゃんが登場。テロップ肩書は「YouTuber芸人」だった。MCの垣花正から「本日のゲストは、いろいろあった後、初の生放送出演、フワちゃんです!」と紹介されると「あはは」と笑いながら、「お久しぶりで〜す」と両手を振って「プロレスラーになりましたフワちゃんです」と笑顔であいさつした。

ミッツ・マングローブから「もともと芸人さんで、YouTuberやって、テレビタレントやって、いろいろあってプロレスラー？」と聞かれると、フワちゃんは立ち上がり、白と黒のスターダムのTシャツの下に着た、またの部分が切れ上がったリングコスチュームを披露し、ファイティングポーズも。ミッツから「スタイルめっちゃ良くなった。締まってますね」とボディーをほめられると、フワちゃんは「さすがにミッツ・マングローブは倒せないかも」とボケた。さらにミッツから「キレイになった」と言われると「『5時に夢中』のためにカラコンもつけまもぶち込んできたからね」と笑った。

久々の生放送の感想を聞かれると、「うれしすぎる」と本音も。「ずっと、ここ来てたスタジオだから、アンミカさんとクリス松村に囲まれて」と、トレードマークの「タメ口」は健在。過去の同局出演番組「日曜はカラフル!!!」を回想しながら「知ってるにおい。うれしいな」と繰り返した。

先週13日には自身のＸで「来週金曜の5時に夢中出ます ご意見番からのするどい意見にも、しっかり受け身をとって頑張ります！」と力強く宣言していた。

フワちゃんは昨年12月、スターダムへの入団を発表し、プロレスでの活動復帰宣言を行った。同年12月29日、東京・両国国技館大会でプロレスにおける“師匠”葉月とシングルマッチで再スタートを切った。

「５時夢」を足掛かりに、地上波復帰を果たすタレントは多い。アンジャッシュの渡部建は20年6月に複数女性との不倫を週刊誌に報じられて活動自粛し、22年2月に約1年8カ月ぶりの活動再開。24年６月の同番組で活動復帰後、地上波テレビでは初の生番組への出演となった。

また、当て逃げ騒動から復帰したFUJIWARA藤本敏史も地上波生放送復帰番組として同年7月5日放送回の同番組に出演した。

元KAT−TUNの中丸雄一は24年8月、週刊文春に女子大生との密会を報じられ、所属事務所から芸能活動謹慎が発表されていた。昨年６月にTOKYO MX「キッズが見てる！もしもタレントじゃなかったら」（日曜午後6時）で地上波復帰。そして同年10月１日、同番組初登場で、水曜レギュラーに就任した。