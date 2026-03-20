元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）は20日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。米国がイスラエルとともに仕掛けたイラン攻撃について「どうやって収めようとして仕掛けているのか、そんな事関係なく仕掛けているのか」と、専門家に問う場面があった。

番組では、19日（現地時間）にホワイトハウスで行われた日米首脳会談について現地からの中継をまじえて詳報。イラン情勢の今後の見通しも、専門家の見解をまじえながら伝えた。

一茂は「アメリカはひと昔前は『世界の警察』と言われてきた。戦争抑止のための国というイメージがあり、そのためには最強の軍部や軍備を装備するのが当たり前で、『戦争抑止のための装備』だったと認識していた」とした上で、「米国は、ロシアがウクライナを侵攻した時、国際法違反ということで国連などにも働きかけて停戦を呼び掛けていた時もあったと思うが、そんなことをしても結局、戦争は全然止まらなかった」とこれまでの流れを振り返った。その上で「トランプ大統領はたが外れちゃったというか、西半球を支配しようみたいな、帝国主義的な思想が元々あったのかなかったのかは分からないが、ベネズエラの大統領を拘束したり。現在はキューバに対しても」などと、トランプ政権が他国へ圧力を強めていることに触れ、「（今回は）イランに戦争を仕掛けました。世界の警察だったアメリカが、今後は戦争を仕掛ける方になってしまって。じゃあ、この『大義』は何か考えた時、イランの場合は石油という資源なのか、ユダヤ教対イスラム教という宗教なのか。核を持つのは許さんということなのか。ぼくには分からないが、戦争を仕掛けたからには大国なので、刀を抜いてどうやってさやに収めるかまで考えて仕掛けないといけないと思う」と、持論を訴えた。

その上で、「戦争を仕掛けることはいけないですよ。日本人からしたら、戦争する大義なんて、まったく理解不能だとは思いますが、残念ながら、そこが理解不能な国はあります。ロシアも含め、イスラエルもそうですし。そこって、どうやって収めようと思って（米国は）戦争を仕掛けたのか。そんなこと関係なく仕掛けたのか。ここはすごい大事なことだと思う」と述べ、この日解説で出演した同志社大大学院の三牧聖子教授に問うた。

三牧氏は、一茂の指摘を「重要なポイント」とした上で「（イランの）核兵器保有が近いということもなかったし、アメリカに届くような弾丸ミサイルができることもなかった。そもそも、アメリカは核の脅威を今回のイラン攻撃の大義にしてきたが、そういう事実はなかった」などと、トランプ氏側の「誤算」に言及。「楽観的な想定に基づいて軍事行動に走ってしまい、今、そもそもの大義がないということで、トランプ大統領自身、何をもって撤退するかの目標や期限が見えていないのは非常に危険な状況」と解説した。

一茂は「本来は早期に終わらせるつもりで仕掛けているわけですよね。トランプ大統領からは優越的なコメントが続くけれど、実際そうじゃないという情報もある。本当にどうなるのかなと思う」と、今後への不安も口にした。