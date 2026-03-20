3月20日までに、女優の広瀬アリスがXを更新。プライベートショットを公開したが、その姿に驚きが広がっている。

広瀬は、《ねえ待って!この辛そうなソースつけても食べれる!っていう画》とつづり、プライベートでの食事風景をアップした。

「添えられた写真は、箸を持ちながら目を見開いて、かなり驚いた表情をする広瀬さんの“変顔”でした。この写真には一般のファンだけではなく、タレントの有吉弘行さんも反応し、《顔良すぎ》と、飾らぬ姿を絶賛していました」（芸能プロ関係者）

不意に撮影された表情が、まさに広瀬らしい投稿となったが、ファンが注目したのは“顔”よりも“腕”だったようだ。前出の芸能プロ関係者が語る。

「驚いた瞬間の顔に添えられていた左手首には、腕時計が光り輝いていました。そのデザインは、黒の文字盤とゴールドのベルで、大ぶりのもの。遠目で正式なブランドやサイズは不明なものの、似たデザインの腕時計で600万円以上するものがある、との指摘もあります」

表情以上に強い存在感を放っていた時計を見たファンからは、Xに

《時計がめっちゃ高そう》

《時計がちゃんと似合っててかっこいい》

など、セレブ感漂う姿に釘づけになる声が並んでいた。

「大ぶりの時計は男性向けの印象が強いですが、川口春奈さんや山田優さんなども愛用しています。ユニセックスで使えるものとして、ファッション上級者には逆に取り入れやすいアイテムとなっています」（ファッション誌ライター）

ふだんから、等身大で飾らない姿に好感が持たれている広瀬。大きめの腕時計をさらりと身につける姿からも、嫌味のない彼女らしさが伝わってくるという。

「過去に広瀬さんは、仕事の重圧や、20代で表面化した強烈な反抗期など、精神的にどん底の挫折を経験したことを明かしています。現在は、それらを克服してコメディエンヌとしての地位を確立し、月9ドラマ『366日』（フジテレビ系）の主演を務めるなど、女優としてV字復活を遂げました。ドラマに欠かせない存在となっているいま、その自信が身につけるものにもあらわれているのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

表情と持ち物から察するに、仕事は順調のようだ。