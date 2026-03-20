ドジャースがまた一枚、左腕の保険を積み増した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は１９日（日本時間２０日）、韓国ＫＢＯリーグのＮＣダイノスで昨季プレーしたローガン・アレン投手（２８）と、ドジャースがマイナー契約で合意したと報じた。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）を擁し、今季も世界一候補の本命に挙がる球団だけに、表舞台の豪華さとは別に水面下ではブルペンと先発の爐弔覆役甞諒櫃砲眸瓦りがない。

アレンはパドレス、オリオールズ、ガーディアンズ、ダイヤモンドバックスでプレーしたメジャー通算５年の左腕。直近のＭＬＢ登板は２年前のアリゾナ時代で、２８イニングで防御率５・４６だった。昨季は活路を求めてＫＢＯのＮＣへ入団し、３２試合で１７３イニングを投げたが、防御率４・５３。投手有利とされるリーグ環境を踏まえると、支配的な数字とは言い難く、ダイノスが契約を見直したのも自然な流れだった。

それでもドジャースは見逃さなかった。記事によれば、アレンは今季メキシカンリーグ入りが有力視されていたが、ＷＢＣでカナダ代表として２試合、３回１／３を１失点に抑えた投球が球団スカウトの目を引いたという。

もちろん派手な補強ではない。だが、長いシーズンを戦ううえで、こうした犒蠅鯔笋瓩詢廊瓩鮖つ投手は極めて重要になる。今季のドジャースは大谷の二刀流運用、山本と佐々木の日本人先発陣、さらに主力救援陣の負担管理など投手起用のテーマが多い。先発とロングリリーフの両にらみが可能なアレンを傘下に置く意味は決して小さくない。傘下３Ａオクラホマシティで先発要員、あるいはロングリリーフ待機になるとみられるが、故障者や連戦が重なれば、すぐにメジャー昇格の選択肢へ浮上しても不思議ではない。

スター軍団の陰で進む地味な一手。だが、１６２試合を勝ち抜く球団ほど、こうした補強を軽く見ない。ドジャースの犖みづくり瓩蓮△泙製わっていない。