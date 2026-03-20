新生ゼロワンの２０日東京・新木場１ｓｔリング大会で、燹漾潺好織ぅ覘瓩海斑翕莨”А複械検砲狹狙發良垰狡鮫瓮魯筌屮気箸僚薜豕蛎任舛魴稙の末に制した。

２月にゼロワン道場に乗り込み、「あなたに興味がある」というハヤブサとのシングル戦が実現した。２月２８日板橋大会では上り調子でゼロワンのエース候補、松永準也を下しており、序盤からじっくり攻め立てる。ハヤブサが右腕に集中攻撃を浴びせてくると、ドラゴンスクリューからストンピングで右ヒザを痛めつける。得意のキック乱れ打ちから、コーナーのハヤブサを串刺しキック連発で追い詰める。

ハヤブサもスワンダイブ式のセントーンからムーンサルトプレスを放ち、譲らない。１５分を超えると中嶋がバックドロップ、ハヤブサがジャーマンを打ち合い、両者がダウンする激闘となった。ハヤブサはファルコンアローから必殺のフェニックススプラッシュで勝負に出るが、中嶋は両ヒザを立てて迎撃する。不死鳥を撃ち落とすと、バーティカルスパイクからこん身のノーザンライトボムを決めて葬った。





会心の勝利を収めた中嶋は「今のハヤブサを存分に味わったよ。ハヤブサの歴史はとてつもない。濃い時間だし、素晴らしい歴史がある。でも中嶋勝彦の歴史もそれなりに歩んで来たんだよ。今日は気持ちよかった。まさかいい気持ちがするなんて思ってもいなかったよ」と不死鳥の健闘をたたえ、握手をかわした。その上で５月３１日に大阪・アゼリア大正ホールで開催される自身の自主興行に参戦をオファーした。ハヤブサも「もちろん出るよ。いや、出させてください」と受諾した。

試合後のインタビューでも「僕が思っていた以上だった。（自分と）似たような匂いを感じた。これからハヤブサという歴史を学びながら、新しいハヤブサをつくるんじゃないか」と、昨年４月にデビューした不死鳥にエール。さらに「フリーとしてはいい刺激をもらっている。またオファーがあれば、上がりたい」と、今後のゼロワン継続参戦にも意欲を示していた。