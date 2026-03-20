2026春は「レザー」で決まり！【ZARA】トレンド感抜群な「大人っぽアウター」

上質感のあるコーデが注目されている今、チェックしておきたいのが「レザーアウター」。肌寒さの残る今の時期に頼れる存在です。春コーデに取り入れてトレンド感を高めるなら、ハードすぎないデザインを手に取ってみて。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、春に似合うおすすめのレザーアウターを紹介します。

スエード素材 × ボンバー形でラフに羽織れる

【ZARA】「100% レザー スエード ボンバージャケット」\32,990（税込）

柔らかそうな風合いのスエード素材を使用したボンバージャケット。ゆとりのあるシルエットでカジュアルに羽織りやすく、レザー初心者にも取り入れやすい1枚です。パンツを合わせたラフなスタイルはもちろん、ティアードスカートやワンピースなど、フェミニンなアイテムと合わせたMIXコーデもおしゃれに決まりそう。チェック柄アイテムやダメージジーンズに合わせて、ヴィンテージライクなムードを楽しむのもおすすめです。

襟付き × 切り替えでスッキリとした印象に

【ZARA】「100%レザーフィットブレザー」\29,990（税込）

シャープな襟に、滑らかそうな質感で好印象を狙えるレザーブレザー。ジッパーやボタンが表から見えない上品なデザインで、きれいめコーデにも取り入れやすいのが魅力。ベージュに近い明るめカラーが、さっと羽織るだけで春らしい軽やかなムードを呼び込んでくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M