ファミマ×ブラックサンダーのコラボが今年も登場！　新登場『ご当地サンダー』イメージ商品を実食

3月3日（火）から全国のファミリーマートにて、大人気のチョコ菓子「ブラックサンダー」とのコラボ商品が展開されています。コンビニを通りがかって、チラシが気になっていた方も多いのでは？

とくに注目したいのは、本来なら現地でしか買えないご当地限定ブラックサンダーをイメージした商品。今回は、3月10日（火）から新登場した、北海道と京都の味わいを再現した注目の2商品を入手しました。

まず紹介するのは、北海道限定の「白いブラックサンダー」をイメージした「白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー」（税込238円）。



本家と同じ水色のパッケージから現れたのは、ホワイトチョコでコーティングされたシュークリーム。コーティングが透けるほどにたっぷりとトッピングされたココアクッキーの量は、商品名の副題である“ゴツゴツ雷神”にぴったりのワイルドな佇まいです。

「白いブラックサンダー クッキー&クリームシュー」

半分に割ってみると、中には、北海道牛乳を使用したバニラクリームがたっぷりと詰め込まれています。このクリームにも細かく砕かれたココアクランチが入っているため、どこを食べてもブラックサンダーのザクザク感を堪能できます。



表面のチョココーティングが食べるたびにポロポロとこぼれてしまうので、食べるときは手元にくれぐれも注意してくださいね。

外にも中にもココアクランチがたっぷり

お次は、抹茶好きにはたまらない「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」（税込258円）をご紹介。こちらは、京都限定の抹茶味のブラックサンダーをイメージして開発された一品です。

中身は、しっとりとした抹茶ガトーショコラ生地、ココアクランブル、宇治抹茶チョコソースの三層構造になっています。フォークを入れると、ブラックサンダーらしからぬしっとり感に驚かされます。が、このねっとりした生地がとても濃厚でおいしい！

「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」

見た目の“ブラックサンダー感”は控えめ

抹茶の深いうまみとほろ苦さは、本物の京都ブラックサンダーにもひけをとりません。このしっとり生地にあわせてココアクランブルのザクザク感は抑えられており、スイーツとしての完成度の高い商品でした。個人的に、数あるブラックサンダーコラボ商品のなかでも1番のお気に入りです。

濃厚な抹茶を楽しめるスイーツ

本来であれば、飛行機や新幹線に乗らなければなかなか出会うことのできないご当地の味を、近所のコンビニで手軽に楽しめるのがうれしい、今回のコラボ。焼き菓子やパン、アイスまで、コラボ商品はほかにもたくさん販売されているので、お気に入りを探してみてくださいね。



（文＝桐田えこ）