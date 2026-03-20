■第98回選抜高校野球大会 第2日・第3試合 花巻東 0ー4 智弁学園 （20日 甲子園）

花巻東（岩手）は智弁学園（奈良）に敗戦。2年連続の勝利とはならなかった。智弁学園は前回出場した21年以来、5年ぶりの勝利。3回、先発の萬谷堅心（3年）が1死二塁で角谷哲人（3年）に適時二塁打を浴び、先制点を奪われる。5回には2本の安打と内野ゴロで1点を失い、差は2点に。さらに7回には2死から失策で走者を出し、角谷に適時三塁打を浴び3点差、8回は押出し四球で0ー4と追加点を許す。その後も結局得点を挙げられず、0ー4で完封負けを喫した。

花巻東は2年連続6回目の出場。最高成績は2009年の準優勝。智弁学園は5年ぶり15回目の出場。2016年には優勝を果たしている。

第一試合の長崎西に続き、花巻東もDH制を使用せず。先発の萬谷を「5番・投手」で起用。

先発は背番号1を背負うサウスポー・萬谷。秋は8試合に登板し、3完投のうち完封が1試合。防御率は1.07と好成績を残している。

萬谷は初回、先頭打者に四球、二盗を決められ1死二塁のピンチを背負う。しかしこの回のアウトをすべて三振で奪い、無失点に抑える立ち上がり。

花巻東は初回、先頭の久保村冠太（2年）が遊撃手を強襲する内野安打で出塁。犠打で二塁へ進むも、後続が倒れ先制ならず。

2回は先頭の5番・萬谷が中安を放つも、その後は智弁学園先発・杉本真滉（3年）の前に三者連続三振に終わる。

3回、萬谷は先頭打者に左安を許し、犠打で1死二塁とされると、1番・角谷に左中間へ適時二塁打を浴び、先制を許す。

萬谷は5回、先頭の多井桔平（2年）に三塁線を破る二塁打、続く打者の三塁線に転がる打球を三塁手は見送るが、ラインを割らずフェアになり、これが内野安打に。無死一、三塁から内野ゴロの間に1点を失い、0ー2とされる。

花巻東は5回、先頭打者が敵失で出塁し、犠打で1死二塁のチャンスを作るも、後続が倒れ得点ならず。

7回、花巻東は2死から失策で走者を出すと、1番・角谷に適時右三塁打を浴び、0ー3とリードを広げられる。

8回、萬谷は連打と四球で無死満塁のピンチを招く。押出し四球で0ー4となったところで萬谷は降板。116球を投げ8被安打、10奪三振、3四球、4失点（自責点3）の成績。無死満塁から代わった背番号17・菅原駿（2年）は後続を断ち、最少失点で切り抜ける。

9回、菅原は先頭の角谷に中安、犠打などで2死二塁となり、4番・逢坂悠誠（2年）に右安を浴びるも、右翼手に入った萬谷の好返球で追加点は許さない。

その裏、杉本の前にこの回も無得点に終わり、試合終了。