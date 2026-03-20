20日夜遅くにかけて強風などに注意を JR在来線の一部区間で遅れや運休の可能性も《新潟》
２０日夜遅くにかけて新潟県内では強風などに注意が必要です。
２０日午後４時３６分、新潟地方気象台は「強風と雷及び突風に関する新潟県気象情報」を発表しました。
発表によると２０日は前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上空には寒気を伴った気圧の谷が通過する見込みです。
このため、新潟県の海上では非常に強い風が吹くでしょう。また、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より低気圧が発達した場合には、佐渡の陸上に暴風警報を発表する可能性があります。
２０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １５メートル （３０メートル）
下越 海上 ２０メートル （３０メートル）
中越 陸上 １２メートル （２５メートル）
中越 海上 ２０メートル （３０メートル）
上越 陸上 １２メートル （２５メートル）
上越 海上 ２０メートル （３０メートル）
佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）
佐渡の陸上では２０日夜遅くにかけて、強風に注意・警戒が必要です。
新潟県では２０日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意し、ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。
強風の影響で列車に遅れや運休の可能性
強風の影響が見込まれるとしてＪＲ東日本は２０日、午後８時頃から最終列車まで、一部の列車に遅れや運休が発生する可能性があるとしています。バスなどによる代行輸送は行わないということです。
遅れや運休が発生する可能性があるのは、以下の区間です。
◆羽越本線（新発田～酒田駅間）
◆信越本線（長岡～直江津駅間）
◆越後線（吉田～柏崎駅間）
◆弥彦線（吉田～東三条駅間）
最新の気象情報、運行情報などにご注意ください。