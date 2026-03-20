２０日夜遅くにかけて新潟県内では強風などに注意が必要です。



２０日午後４時３６分、新潟地方気象台は「強風と雷及び突風に関する新潟県気象情報」を発表しました。



発表によると２０日は前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上空には寒気を伴った気圧の谷が通過する見込みです。



このため、新潟県の海上では非常に強い風が吹くでしょう。また、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より低気圧が発達した場合には、佐渡の陸上に暴風警報を発表する可能性があります。





強風の影響で列車に遅れや運休の可能性

◆風の予想２０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １５メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １２メートル （２５メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １２メートル （２５メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡の陸上では２０日夜遅くにかけて、強風に注意・警戒が必要です。新潟県では２０日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意し、ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。

強風の影響が見込まれるとしてＪＲ東日本は２０日、午後８時頃から最終列車まで、一部の列車に遅れや運休が発生する可能性があるとしています。バスなどによる代行輸送は行わないということです。



遅れや運休が発生する可能性があるのは、以下の区間です。



◆羽越本線（新発田～酒田駅間）

◆信越本線（長岡～直江津駅間）

◆越後線（吉田～柏崎駅間）

◆弥彦線（吉田～東三条駅間）



最新の気象情報、運行情報などにご注意ください。

