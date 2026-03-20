◇プロ野球オープン戦 中日-ロッテ(20日、バンテリンドーム)

ロッテ先発のドラフト2位ルーキーの毛利海大投手が中日打線相手に毎回ランナーを背負う投球で5回途中4失点の内容でした。

立ち上がりに先頭打者のカリステ選手に安打を浴びると、2アウト3塁から4番の細川成也選手にライト線へのタイムリー二塁打を浴びて、先制点を献上。2回は2つの四球でピンチを背負い、カリステ選手に変化球をとらえられ、レフトスタンドへの3ランを浴びました。

3回は先頭の岡林勇希選手に安打を浴びると、続く細川選手には四球。得点圏に進められますが、後続を打ち取り、追加点は許さず。2アウト1、3塁からは代打の石川昂弥選手をストレート3つで3球三振に仕留めました。4回は1アウト1塁から前の打席ホームランを浴びているカリステ選手を追い込むと、低めのツーシームで空振り三振。2イニング連続スコアボードにゼロを並べます。

しかし、5回は1アウトから細川選手に二塁打を許すと、福永裕基選手には内野安打、サノー選手には四球を与え、満塁としたところで降板。その後、2番手の廣畑敦也投手が加藤匠馬選手を併殺に打ち取り、窮地を脱しました。

毛利投手は、4回1/3を投げて、88球、7安打、2奪三振、4四球、4失点の内容。オープン戦4試合で防御率5.40となっています。