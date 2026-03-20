真飛聖、『ぽかぽか』卒業＆最後に告白 「言ってないことがあります！」自宅で…共演者が驚き
元宝塚トップスターで俳優の真飛聖（49）が、20日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に生出演。ともに金曜レギュラーを務める俳優の犬飼貴丈（31）とともに、この日をもって同番組を卒業した。
【画像】「わわわわ」「かなりお若く見えます」“大胆”イメチェンした真飛聖
番組について「初回放送から『ぽかぽか』見てるくらい大好き」と話し、「見ているときはただただ楽しくて。ゲストで2回出させていただいた後のレギュラーでした」と説明。これまで挑戦したさまざまな企画をVTRで振り返った。
改めて「毎週毎週、こういう面白いのってみなさんの実力なんだと。すごいみなさんの実力を肌で感じて、自分のできなさ加減に落ち込んだりとかしたんですけど」と吐露。「本当に幸せでした」と大きな声で感謝を伝えた。
続けて「で、ひとつ言ってないことがあります！」と切り出し、「あまりにも投扇興が下手すぎたので、自分でセットを買って練習してました」と告白。共演者は「ええー！」「すごい！」「まじめだなー」と驚いた。
真飛は「あまりにもできなすぎて、みんなの役に何か立ちたくて…」「いつもへたっぴで波がありすぎて…。だけど上手になって、みんなが喜んでくれたらうれしくて」などと、涙をこらえるような声で説明。共演者から「えらい！」「あるときからめっちゃ上手になりましたもんね」と言われ、「本当に楽しかったです。ありがとうございました」と、再び感謝を伝えた。
【画像】「わわわわ」「かなりお若く見えます」“大胆”イメチェンした真飛聖
番組について「初回放送から『ぽかぽか』見てるくらい大好き」と話し、「見ているときはただただ楽しくて。ゲストで2回出させていただいた後のレギュラーでした」と説明。これまで挑戦したさまざまな企画をVTRで振り返った。
続けて「で、ひとつ言ってないことがあります！」と切り出し、「あまりにも投扇興が下手すぎたので、自分でセットを買って練習してました」と告白。共演者は「ええー！」「すごい！」「まじめだなー」と驚いた。
真飛は「あまりにもできなすぎて、みんなの役に何か立ちたくて…」「いつもへたっぴで波がありすぎて…。だけど上手になって、みんなが喜んでくれたらうれしくて」などと、涙をこらえるような声で説明。共演者から「えらい！」「あるときからめっちゃ上手になりましたもんね」と言われ、「本当に楽しかったです。ありがとうございました」と、再び感謝を伝えた。