渡辺美奈代、初めての食材使った手料理に絶賛の声「おつまみに良さそう」「簡単で真似したい」
【モデルプレス＝2026/03/20】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が3月19日、自身のInstagramを更新。初めて使う食材の手料理ショットを披露した。
【写真】56歳元おニャン子「真似したい」葉ニンニク使った炒め物が美味しそう
渡辺は「初めての食材 葉ニンニクとベーコン炒め」とつづり、初めて使う葉ニンニクの手料理ショットを公開。葉ニンニク、ベーコン、だし醤油のシンプルな味付けと食材に「美味しい〜」ともコメントしている。
この投稿にファンからは「おつまみに良さそう」「簡単で真似したい！」「間違いなく美味しい」「明日葉ニンニク買ってみます」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「真似したい」葉ニンニク使った炒め物が美味しそう
◆渡辺美奈代、“初めての食材”手料理披露
渡辺は「初めての食材 葉ニンニクとベーコン炒め」とつづり、初めて使う葉ニンニクの手料理ショットを公開。葉ニンニク、ベーコン、だし醤油のシンプルな味付けと食材に「美味しい〜」ともコメントしている。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿にファンからは「おつまみに良さそう」「簡単で真似したい！」「間違いなく美味しい」「明日葉ニンニク買ってみます」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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