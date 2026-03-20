スノーボード男子ハーフパイプの元日本代表の國母和宏氏が19日、自身のインスタグラムを更新。村瀬心椛選手と村瀬由徠選手姉妹と別々に写したツーショットを公開しました。

國母氏は今回の投稿に「推しの2人です。2人ともおめでとう」と祝福のメッセージをつづり、村瀬姉妹それぞれのツーショットをアップしました。

村瀬心椛選手との写真は、村瀬心椛選手がミラノ・コルティナ五輪で獲得したとみられる金と銅の2つのメダルを國母氏が首からかけており、2人ともクールにポーズを決めています。その2人の前にあるテーブルには「GOLD」とかかれたスイーツとメッセージ付きのフラワーアレンジメントが置かれています。

一方、村瀬由徠選手との写真はスキー場での一枚。コースの途中と思われる傾斜のあるところで写したとみえ、國母氏はまぶしそうに目を閉じ、村瀬由徠選手はゴーグルをしたままポーズを取っています。

そして、この投稿に村瀬姉妹もそれぞれ反応。村瀬心椛選手は「Our Boss 」とコメントし、村瀬由徠選手はハートに笑顔の絵文字を投稿しています。さらに村瀬由徠選手選手は自身のインスタグラムのストーリーズに國母氏の投稿をシェアし「絶対に私の方が推しだと思います」とつづり、3人の親しい間柄がうかがえる投稿となっています。