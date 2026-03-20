◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

世界カーリング選手権2026を戦う女子日本代表のロコ・ソラーレは19日、選手も大爆笑の思わぬハプニングが起こり、世界カーリング連盟のSNSでも注目されました。

予選リーグ第9戦のデンマーク戦。5-3と2点リードの第8エンド、相手のストーンがサークル内に2つあり、ナンバー2のストーンが日本の状況で、次の一手に悩む日本の選手たちがタイムアウトを要求します。

ところが突然、「あー！」「あっはっはっは！」「失敗した！」など、選手たちが手をたたいて大爆笑。実はアドバイスをくれるはずのリンドコーチがトイレに行っており、急きょ小野寺亮二コーチが向かうこととなりました。

思わぬハプニングとなりますが、“笑顔パワー”がさく裂。このエンド、不利な先攻でしたが、見事に2点のスチールに成功。8-3と大差でデンマークを下しました。

世界カーリング連盟のインスタグラムでは、試合後にこのシーンを投稿。大爆笑の選手たちの動画とともに、「コーチはどこに行ったの？」とツッコミがありました。

日本はその後、中国戦にも勝利。通算8勝2敗で、残り2戦を残して予選リーグ突破が確定となっています。