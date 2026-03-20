ジャン＝ポール・エヴァンのイースター2026♡夢とカカオの限定ショコラ

ジャン＝ポール・エヴァンは、2026年3月25日（水）から4月21日（火）まで、全国のJEAN-PAUL HÉVINブティックにて「イースターコレクション2026」を発売します。2026年のイースターは4月5日（日）。今期のテーマは＜夢、そしてカカオ＞。最高品質のカカオからインスピレーションを受けた、詩的で遊び心あふれるショコラが登場します。チョコレート細工の芸術ともいえるピエスモンテから限定ショコラまで、春の訪れを感じる特別なコレクションです♡

芸術的なイースターのチョコ細工

コレクションの象徴となるのは、ジャン＝ポール・エヴァンの世界観を表現したピエスモンテ（チョコレート細工）。

イースターの象徴である卵や動物をモチーフに、遊び心とカカオへの敬意を込めた作品が並びます。

ウフ デュ ジュール（本日の卵）



価格：4,288円（税込）

日めくりカレンダーのように卵に日付を刻んだユーモラスなデザイン。中には海の生き物をかたどった「フリチュール」4個入り。

本体サイズ：（約）高さ8cm×横5cm

プール カボセ（カボスから生まれためんどり）



価格：4,860円（税込）

カカオの実から現れためんどりを表現したショコラ細工。中には「フリチュール」4個入り。

本体サイズ：（約）高さ9cm×横14cm

ラパン



価格：4,104円（税込）

チョコレートでつくられたウサギのショコラ。中には海の生き物をかたどった「フリチュール」3個入り。

本体サイズ：（約）高さ12.5cm×横4.5cm

カナル



価格：4,104円（税込）

アヒルをモチーフにしたショコラ。中には「フリチュール」3個入り。

本体サイズ：（約）高さ7.5cm×横7.5cm

ウフ 2個



価格：2,299円（税込）※単品価格1,150円

ゴールドのミルクチョコレート「ウフ レ ドレ」と、シルバーのビターチョコレート「ウフ ノワール アルジャンテ カメルーン」のセット。

中にはプラリネ入り卵型ボンボンショコラが1個入っています。

卵1個サイズ：（約）高さ5.5cm×横3.5cm

とよす洛味堂の季節限定♡春を味わうアスパラあられが今年も登場

ギフトにもぴったりの限定ショコラ

ブーシェ パスカルウ ラパン



価格：4,320円（税込）

アーモンドのプラリネとビスキュイを合わせ、ミルクチョコレートでコーティング。シーソルトがアクセント。

サブレ パック 24枚



価格：5,044円（税込）

卵や鐘、動物などイースターのモチーフのサブレをビターとミルクチョコレートでコーティング。

シャス ア ルフ



価格：4,320円（税込）

クロッシュ、ウフ、アニモ各1個と「ペルル クラッカントゥ ショコラ メランジュ」の詰合せ。動物がイースターエッグを探す物語をイメージ。

トゥ パック



価格：5,798円（税込）

卵型「ウフ」、動物の「アニモ」、鐘型「クロッシュ」、海の生き物「フリチュール」、ペルル クラッカントゥ ショコラ メランジュの詰合せ。

ボンボン ショコラ 6個 パック



価格：3,402円（税込）

期間限定のアニモや卵型ウフを含む6個詰合せ。4個入りも展開。

ガトー ドゥ ヴォワイヤージュ 3個 プランタニエ



価格：1,523円（税込）

焼菓子3種の詰合せ。

販売期間：販売中～2026年5月31日

イースター限定ボンボンショコラ

ウフ アマンド ノワール



価格：540円（税込）

キャラメリゼアーモンドのプラリネとアーモンドジャンドゥジャをビターチョコレートでコーティング。

ウフ アマンド ピスターシュ レ



価格：540円（税込）

アーモンドジャンドゥジャとピスタチオプラリネをミルクチョコレートでコーティング。

クロッシュ ノワール



価格：540円（税込）

ヌガティーヌ入りアーモンドとヘーゼルナッツのプラリネを鐘型ビターチョコレートでコーティング。

クロッシュ レ



価格：540円（税込）

同じく鐘型のミルクチョコレートバージョン。

アニモ ノワール



価格：540円（税込）

ピスタチオ風味パートダマンドを動物型ビターチョコレートでコーティング。

アニモ レ



価格：540円（税込）

フイユティーヌ入りプラリネを動物型ミルクチョコレートでコーティング。

フリチュール ノワール



魚や貝など海の生き物をかたどったビターチョコレート。カメルーン産カカオ使用。※単品販売なし

フリチュール レ



キャラメル風味のミルクチョコレート。フルール ドゥ セル（塩の花）のアクセント。※単品販売なし

サルディーヌ ノワール



価格：648円（税込）

ヌガティーヌ入りプラリネをイワシ型ビターチョコレートでコーティング。

サルディーヌ レ



価格：648円（税込）

ミルクチョコレートバージョン。

夢とカカオのイースターを楽しんで

ジャン＝ポール・エヴァンの「イースターコレクション2026」は、カカオへの情熱と遊び心が詰まった特別なショコラの世界。

卵や動物をモチーフにしたチョコレート細工や、贈り物にもぴったりのショコラセットなど、春の祝祭を彩るアイテムが揃います。

美しく芸術的なショコラは、自分へのご褒美はもちろん大切な人へのギフトにもおすすめ♡ジャン＝ポール・エヴァンならではの夢のようなカカオの世界をぜひ楽しんでみてください。