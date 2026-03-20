「いち！ ビジュ良すぎ」吉岡里帆、“パンクロック”な姿に反響！ 「クール」「あなたはロックスター」
俳優の吉岡里帆さんは3月20日、自身のInstagramを更新。出演映画での“パンクロック”な姿を披露しました。
【写真】吉岡里帆、ベース・さち役姿！
この投稿にコメントでは「里帆ちゃんが奏でるベース楽しみです」「里帆さんの新しい新境地の演技とても楽しみです」「りほちゃんクール」「いち！ ビジュ良すぎ」「ライブイベントやって欲しいー！！」「楽しみです Passionです」「写真だけで熱気が伝わります」「あなたはロックスター」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】吉岡里帆、ベース・さち役姿！
「いち！ ビジュ良すぎ」吉岡さんは「映画"ストリートキングダム"公開まで後1週間 田口トモロヲ監督10年越し渾身の一作です。よろしくお願いします!」とつづり、9枚の写真を投稿。映画出演者の集合ショットのほか、吉岡さんは、ぱっつん前髪のボブヘアスタイルで黒いワンピース姿を披露しています。
さち役でベースに初挑戦！日本のパンクロック黎明（れいめい）期の熱狂を描いた田口トモロヲさん監督、宮藤官九郎さん脚本の映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』で、吉岡さんは女性ロックバンド・ロボトメイアのベース・さち役を演じています。ベースに初挑戦した吉岡さんが演じるパンク精神あふれるサチの姿に注目したいですね！
(文:福島 ゆき)