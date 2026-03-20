Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

木製ならではの温もりと、精巧な作りにワクワクが止まらない。

ポーランド生まれの木製モデルキット「Cruiser V-Twin Limited Edition」は、自分の手でバイクを組み上げるだけでなく、プルバックして走らせることもできる。しかも、工具も接着剤も不要。初心者でも気軽に取り組めるところが見逃せない、かなり気になるアイテムです。

サンプルをお借りできたので、実際に途中まで組み立ててみました。

箱を開けたら、すぐに組み立てスタート

Photo: 田中宏和

「Cruiser V-Twin Limited Edition」の魅力は、天然木をカットして作られたとは思えない、精巧な168個のパーツにあります。

Photo: 田中宏和

中には、うっかりしていると紛失してしまいそうなほど小さなパーツも。

ちなみに、より美しく仕上げるためにはバリを削り取るほうがベターですが、プラモデルのバリと違ってほとんど目立たないので、気にならなければ、そのまま組み立ててもよさそうです

歯車で連動し、ピストンまで動く

GIF: KiTToSiN

「Cruiser V-Twin Limited Edition」が単なる木製モデルと違うのは、充実の可動パーツにあります。

タイヤと連動してピストンが動くところなんて、ちょっと感動すら覚えるレベルですよね。

GIF: KiTToSiN

さらに、ゴムの力で自走させることも可能。

自分で組み立てた木製モデルで遊べるって、ただ童心に返るだけじゃない喜びを味わわせてくれるに違いありません。

GIF: KiTToSiN

しかも、ハンドルを切れるうえ、サスペンションの動きまで再現。この作り込みの奥深さには、思わず感心させられます。

ディスプレイ台になる木箱すらオシャレ

Photo: 田中宏和

「Cruiser V-Twin Limited Edition」は、限定バージョンならではの特別塗装がシックな印象を演出し、1/13スケールのフォルムがインテリアとしても趣のある仕上がりとなっています。

さらに、パーツが収められていた木箱がそのままディスプレイ台に。磁石式のフタがカチッと収まる仕組みになっていて、オシャレな小物入れとしても活用できます。

Photo: 田中宏和

私は、まだ組み立ての途中ですが、トータルの製作時間は約3時間とのこと。すきま時間でコツコツ作るのもいいと思いますし、休日を使って一気に組み上げるのもいいでしょう。

大切な人への贈り物にもピッタリな、木の温もりと精密な仕掛けが詰まった木製モデル「Cruiser V-Twin Limited Edition」は、現在machi-yaにてプロジェクトを公開中です。ぜひ、以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください。

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Photo: 田中宏和

Source: machi-ya

本記事制作にあたりKiTToSiNより製品の貸し出しを受けております。