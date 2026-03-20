◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦 花巻東0―4智弁学園（2026年3月20日 甲子園）

花巻東（岩手）が智弁学園（奈良）との1回戦屈指の好カードに0―4で敗れ、秋の東北王者が初戦で姿を消した。

今大会からDH制が採用され、先発投手が降板後もDHで出場できる同校OBの大谷翔平（ドジャース）が米国で採用されている「大谷ルール」も適用。ただ、佐々木洋監督はDHを置かず、打撃のいい万谷堅心（3年）を「5番・投手」で起用した。「大谷ルール」では、再登板ができないなど制約がある。

その万谷は試合中盤まで智弁学園の杉本真滉（3年）の投手戦。ただ、智弁学園のしぶとい打線を前に、3、5、7回に失点。8回無死満塁から押し出し四球で4点目を許したところで、菅原駿（2年）の救援をあおぎ、右翼に回った。

打線は大会屈指の好左腕・杉本の前に完封負け。選抜での1回戦敗退は22年以来となった。

▼佐々木洋監督 攻撃が淡泊になってしまった。（杉本の球に）ウチの中軸がだいぶ速いと言っていた。春先ではなかなか対応できない。（万谷は）粘り強く頑張っていた。低めの球を見極められて苦しくなった。