◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦(20日、甲子園球場)

春の選抜高校野球の大会2日目。この日は1回戦の3試合が行われました。

第1試合は、滋賀学園(滋賀)と21世紀枠の長崎西(長崎)が対戦。試合は序盤から動き、シーソーゲームの大接戦となります。初回には長崎西が押し出し四球で先制。しかし滋賀学園もすぐさま反撃を見せ、裏の回で放ったタイムリーにエラーが絡み2得点で逆転に成功します。それでも長崎西は2回以降、犠牲フライとタイムリーで2イニング連続得点。再び前に出ました。勝ち越しを許した滋賀学園は3回裏、1アウト1、3塁から犠牲フライで同点に追いつくと、ヒットなどで2アウト満塁の好機をつかみ、相手のエラーの間に生還して勝ち越し。しかし4回には死球でランナーを許すと3塁までの進塁を許し、暴投で再び同点とされました。それでも5回には無死2塁の場面から滋賀学園・吉森爽心選手(3年)が決勝打となるタイムリー3塁打。僅差のゲームを制した滋賀学園が、2回戦に駒を進めました。

第2試合は、昨年のセンバツ王者・横浜(神奈川)と神村学園(鹿児島)が対戦。この試合は投手戦の展開となります。試合が動いたのは3回。横浜の先発としてマウンドにあがったエース・織田翔希投手(3年)がヒットとバントで1アウト2塁のピンチを招くと、田中翔大選手(3年)の先制タイムリー2塁打を浴びます。さらに1アウト1、3塁の場面でも犠牲フライを許し、この回2失点。横浜は反撃の糸口をつかめず、2点ビハインドのまま9回裏に突入します。ここではヒットと死球で2アウト満塁と好機をつかむも、9回を1人で投げ抜いた神村学園の先発・龍頭汰樹投手(3年)の前に快音ならず。最後のバッターは空振り三振に倒れ、横浜が完封負けとなりました。

第3試合は、花巻東(岩手)と智弁学園(奈良)が対戦。試合は3回に動き、智弁学園が角谷哲人選手(3年)のタイムリーで先制に成功します。「1番・キャッチャー」でスタメン出場していた角谷選手はその後も得点に貢献。5回には無死1、3塁の好機からショート方向へ高いバウンドの打球を放ち、この間にランナーが生還しました。さらに7回の2アウト2塁の場面ではライトのライン際に飛ぶタイムリー。この日の3打点目をあげました。智弁学園の先発・杉本真滉投手(3年)は9回を1人で投げ抜き無失点。完封勝利としました。

▽大会2日目結果滋賀学園(滋賀)5-4長崎西(長崎)神村学園(鹿児島)2-0横浜(神奈川)智弁学園(奈良)4-0花巻東(岩手)