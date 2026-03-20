世界的イリュージョニストのプリンセス天功が、マイケル・ジャクソンとの深い親交を告白。「当たり前でしょ」と言い放つ浮世離れした関係性に、スタジオは驚愕に包まれた。

【映像】美少女時代のプリンセス天功（複数カットあり）

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。

3月13日の放送では、世界的イリュージョニスト・プリンセス天功が登壇。数々の規格外のしくじりから学んだ人生の教訓を授業した。授業には、担任代理の平成ノブシコブシ・吉村崇、レギュラー生徒のハライチ・澤部佑、そのほか生徒として伊集院光、信子（ぱーてぃーちゃん）、ひまひま、横山由依が参加した。

番組では、天功の知られざる一面として、マイケル・ジャクソンやエルヴィス・プレスリーらのオークション品を数千点所有していることが紹介された。チャップリンの映画で使った主要なものなども倉庫に保管しているといい、あまりの規模にスタジオからは驚きの声が上がった。

さらに天功は、マイケルの自宅へ行き、本人と一緒にどれが良いかを見ながら遺品を譲り受けていたというエピソードを披露。澤部から「マイケル・ジャクソンともお友達ってことですよね？」と確認されると、天功は「当たり前でしょ」と即答。これには澤部も「当たり前なの!?マイケルと友達、当たり前!?」と、その浮世離れした私生活に思わずツッコミを入れていた。

このほかにも、中国でのスーパーモデル育成や、自身の名前を冠した新種のバラ「プリンセス・テンコー」の開発など、世界を股にかける驚きの活動実態が次々と明かされた。