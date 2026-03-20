工藤静香「間違えて買ってしまった」レンコン使用のハンバーグに反響「斬新」「アレンジ天才」
【モデルプレス＝2026/03/20】歌手の工藤静香が3月19日、自身のInstagramを更新。料理中の動画を公開した。
【写真】キムタクの55歳妻「アレンジ天才」こんがり焼き目がついたレンコンハンバーグ公開
工藤は「一枚目ですでに上下が逆になっていた。何か引っかかるなと思いつつ、メインが全部焼き終わっていて良かった」とつづり、フライパンを上下反対で使っている状態だったと説明を添えてレンコンハンバーグを焼く動画を公開。「今回はレンコンが残っていたのに気がつかず、間違えて買ってしまったので、レンコンメインのハンバーグ！」と、家に在庫があるにもかかわらずレンコンを買ってしまったゆえのメニューだったことも記している。
「落としたネギを炒めていたのは、ホタテのヒモを甘辛くしてご飯に乗せて食べれるようにしていました〜」（※原文ママ）「気を取り直し、作って良かった！美味しい」とネギとフライパンを床に落としたショットも投稿。更に「もう1種類はホタテハンバーグ。ホタテは細かく切らなかったので、小爆発。炒め物に変わってしまったよ」と続け、ハプニングの連続であったことを明かした。
この投稿にファンからは「静香さんも失敗するなんて意外」「斬新」「アレンジ天才」「親近感」「あっさりで美味しそう」「彩りも綺麗で豪華」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】キムタクの55歳妻「アレンジ天才」こんがり焼き目がついたレンコンハンバーグ公開
◆工藤静香、ハプニング続きの手料理ショット披露
工藤は「一枚目ですでに上下が逆になっていた。何か引っかかるなと思いつつ、メインが全部焼き終わっていて良かった」とつづり、フライパンを上下反対で使っている状態だったと説明を添えてレンコンハンバーグを焼く動画を公開。「今回はレンコンが残っていたのに気がつかず、間違えて買ってしまったので、レンコンメインのハンバーグ！」と、家に在庫があるにもかかわらずレンコンを買ってしまったゆえのメニューだったことも記している。
◆工藤静香の投稿が話題
この投稿にファンからは「静香さんも失敗するなんて意外」「斬新」「アレンジ天才」「親近感」「あっさりで美味しそう」「彩りも綺麗で豪華」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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