当初は否定的な見方も

1991年にフジテレビ系の看板ドラマ枠・月9（月曜午後9時）で放送され大ヒットしたドラマ「101回目のプロポーズ」の続編「102回目のプロポーズ」が、3月19日午後8時から同局の動画配信サービス・FOD独占配信され、地上波で4月1日から（毎週水曜午後11時）放送される。

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続編はお笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33）が主演を務め、ヒロイン役を唐田えりか（28）、主人公の恋のライバルを伊藤健太郎（28）が演じる。また、前作で主人公を演じた武田鉄矢（76）、田中律子（54）、浅田美代子（70）ら、おなじみのキャストが再集結することでも話題となっている。

34年ぶりの続編（公式HPより）

前作の放送からはすでに34年以上が経過しており、当時をリアルタイムで知らない世代も少なくない。そこで続編の地上波での放送前に、数々の“伝説”を残した前作の人間関係やヒットの要因をあらためて振り返っておこう。

前作の放送時、フジは80年代初頭から「楽しくなければテレビじゃない」をスローガンに掲げ、トレンディードラマ全盛期に月9は看板枠として君臨していた。そのため、主演を務める俳優陣は美男美女が多かった。

そうした傾向の中、前作でダブル主演を務めたのは、まさにトレンディードラマの主演にピッタリな美貌の浅野温子（65）。その相手役に選ばれたのは、フォークバンド「海援隊」のボーカルから俳優に転身したものの、どちらかといえば三枚目キャラの役が板に付いていた武田だった。すでに、主演したTBS系ドラマ「3年B組金八先生」シリーズで演じた坂本金八が定着し、国民的教師役となっていた。そして脚本は、88年10月期の月9「君が嘘をついた」でデビューし、当時は新進気鋭の野島伸司氏（63）が手がけた。

「明らかに当時のトレンディードラマとは一線を画した企画だったので、当初は否定的な意見が多かったようです。ところが、回を追うごとに武田の熱演が視聴者の心を打ち、高視聴率を連発。ついには、社会現象を巻き起こすほどのドラマとなったのです」（ベテラン芸能記者）

浅野が演じたのは、3年前、結婚式の当日に事故死した元婚約者・真壁のことが忘れられず、恋に臆病になっていたチェリストの矢吹薫。一方、武田が演じたのは99回も見合いを断られ、半ば結婚をあきらめていた冴えないサラリーマンの星野達郎。そんな2人の出会いは、お見合いだった。最初、薫は断りを入れるが、達郎のひたむきさと一途さに、徐々に惹かれていく。

「江口洋介（58）さんが演じた達郎の弟で大学生の純平、その純平と懇意だった田中さん演じる薫の妹・千恵、浅田さんが演じた薫の親友・桃子らが、2人を温かく見守り応援し、薫と達郎の関係は進展します。さらに、薫にプロポーズして断られ、結局、達郎との恋を応援することになるバイオリニスト・尚人を“Vシネマの帝王”・竹内力さん（62）、その尚人に恋心を寄せることになる、達郎の会社員時代の同僚・涼子を石田ゆり子さん（56）と、実力派の俳優陣が演じています」（ベテラン芸能記者）

世帯平均視聴率は初回から20.3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）の高視聴率を記録し、以後も第7話まで18％台後半〜21％台前半という、今では驚異的な高視聴率で推移していく。さらに主題歌に起用されたCHAGE and ASKA（チャゲアス）の代表曲「SAY YES」も物語を盛り上げた。

伝説の名シーン

そして、第6話の終盤にドラマ史に刻まれる伝説の1シーンが登場する。

薫と達郎がゴールインに向けて歩む中、薫は再び恋人を失うことへの恐怖から抜け出せないことを告白したのだ。すると、達郎はダンプカーの前に飛び出して間一髪の所で停止させ、運転手から罵声を浴びせられる。それに構うことなく、達郎は涙ながらに「僕は死にません。僕は死にません！ あなたが好きだから、僕は死にません。僕が、幸せにしますから！」と絶叫。その名シーンを「SAY YES」が彩った。

「台本のセリフは『死にません』だったのに、いつの間にか一部メディアが表記した『死にましぇん』がすっかり定着してしまいました。あのシーン、武田さんはノンスタントで挑んだそうですが、ダンプカーが予定した停止位置では止まらなかった。そのため、武田さんは思いきりのけ反ってかわしています。あわや交通事故というほどの迫真のシーンでした。だから視聴者の心を打ったのでしょう」（当時を知る元フジの局員）

このシーンをきっかけに2人がゴールインしてハッピーエンド――というエンディングもあったはずである。しかし、後にTBS系「高校教師」（93年）、フジ系「ひとつ屋根の下」（同）、日本テレビ「家なき子」（94年、企画で参加）など数々の名作ドラマを世に送り出した野島氏は、ここで“ひと波乱”を設定するのだった。

達郎のプロポーズを受け入れ、婚約した薫の前に現れたのが、亡くなった真壁そっくりの達郎の上司・藤井（演・長谷川初範、70）。薫は藤井にひかれ、藤井は薫にプロポーズ。婚約破棄の形になったが、達郎は会社を退職し、もう一度薫に向き合うため司法試験に挑むも不合格に。

達郎は婚約指輪を海に投げ捨て、薫のことをきっぱりあきらめた。ところが、深夜、道路工事のバイトをする達郎の下にウエディングドレスを着た薫が駆けつけ、「私をもらってください」と“逆プロポーズ”。薫は落ちていたナットを指輪代わりにはめ、達郎と歩き出す。

第8話以降、視聴率は23.3％、23.4％、26.6％、30.5％と上昇を続け、第12話の最終回では全話最高の36.7％を記録した。

ドラマの高視聴率に加え、第6話の名シーンがバラエティー番組でパロディー化されるなどして、「僕は死にましぇん」は91年の「新語・流行語大賞」の大衆部門・金賞を受賞。「SAY YES」は282.2万枚を売り上げチャゲアス最大のヒット曲となった。その人気ぶりは国内のみにとどまらず、2003年には中韓合作版、06年には韓国・SBS版のリメークドラマが放送され、2013年に日中合作版の映画が公開された。

主演の二人には…

そして配信・放送を迎える続編は、鈴木おさむ氏（53）が放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。本人自ら企画を手がけ制作したものだ。唐田演じる、最終回で結ばれた薫と達郎の娘・光が主人公で、笑って泣けるヒューマンラブストーリーが描かれる。

光は30歳独身。母に似て美人に育ち、母の才能を継いで人気チェリストに成長。しかし、光が高校生の時に薫は病気で他界し、達郎が男手一つで大切に光を育て、現在も達郎と2人暮らしをしている、という設定だ。光には伊藤健太郎演じる大手ゼネコンの御曹司で超イケメンピアニストの恋人・音がいる。ところが、せいやが演じる、これまで99回、女性にフラれ続けてきた非モテ男・太陽が光にひと目惚れ。達郎は、どちらの男性を娘の結婚相手として認めるのかが見どころだ。

「普通に考えたら、達郎は自分と同じような境遇の太陽を選ぶはずですが、それでは視聴者もある程度分かってしまうので、おもしろくはないでしょう。前作のように、ひと波乱、いやふた波乱ぐらいあれば、ネット上で大いに盛り上がるはずです」（放送担当記者）

唐田は今作が民放キー局での地上波復帰作となる。17日にニュースサイト・ENCOUNTに掲載されたインタビューによると、現場では武田からの指導を受けたことを明かし、《鉄矢さんがよくおっしゃっていた『作品はずっと残るから』という言葉も、すごく心に残っています》と、撮影を振り返っている。

「唐田さんは不倫騒動、伊藤さんはひき逃げ事故で、ともに芸能活動を自粛していた時期があったところから、ここまではい上がってきました。そんな2人は今まで秘めてきた思いをぶつけるような芝居を見せてくれるでしょうし、そこにせいやさんが入っての“化学反応”に期待できます」（同前）

新たな名セリフが生まれるか――。

デイリー新潮編集部