【バドミントン】国別“世界一決定戦”の代表に志田千陽＆五十嵐有紗ペアや山口茜、宮崎友花が選出 日本はグループBでマレーシアらと戦う
日本バドミントン協会は、第34回世界男子バドミントン選手権(トマス杯)および第31回世界女子バドミントン選手権(ユーバー杯)に出場する日本代表選手を発表しました。
今大会は2年に一度開催されるバドミントンの国別“世界一決定戦”です。予選リーグ、決勝トーナメントで行なわれ、試合は団体戦で行われ、シングルス3本、ダブルス2本で先に3勝したチームが勝利。4月24日から5月3日まで、デンマーク・ホーセンスにて開催されます。
出場チームは、各大陸別予選を勝ち抜いたチームに加え、開催国および前回優勝国、さらに世界ランキング上位国を含めた男女各16チームで構成されます
ユーバー杯で日本は過去に6度の優勝を誇ります。メンバーにはシングルス世界ランク4位の山口茜選手や、宮崎友花選手(同ランク9位)らがダブルスでは、志田千陽選手と五十嵐有紗選手ペア(同ランク15位)や福島由紀選手＆松本麻佑選手ペア(同ランク6位)らが選出されました。
日本は現地18日に行われた抽選会でグループB入りが決まり、マレーシア、トルコ、南アフリカと予選を戦います。2018年以来の優勝を目指します。
▼女子代表メンバー
【シングルス】
郡司 莉子(再春館製薬所)
水津 愛美(ACT SAIKYO)
宮崎 友花(ACT SAIKYO)
山口 茜(再春館製薬所)
【ダブルス】
五十嵐 有紗(BIPROGY)/ 志田 千陽(再春館製薬所)
中西 貴映(BIPROGY)/ 岩永 鈴(BIPROGY)
福島 由紀(岐阜Bluvic)/ 松本 麻佑(ほねごり相模原)
▼ユーバー杯 予選リーグ
【グループA】中国/インド/デンマーク/ウクライナ
【グループB】日本/マレーシア/トルコ/南アフリカ
【グループC】台湾/インドネシア/カナダ/オーストラリア
【グループD】韓国/タイ/ブルガリア/スペイン
▼男子代表メンバー
【シングルス】
田中 湧士(NTT東日本)
奈良岡 功大(NTT東日本)
西本 拳太(ジェイテクトStingers)
渡邉 航貴(BIPROGY)
【ダブルス】
熊谷 翔(BIPROGY)/ 西 大輝(BIPROGY)
霜上 雄一 (日立情報通信エンジニアリング) / 野村 拓海(日立情報通信エンジニアリング)
保木 卓朗(トナミ運輸)/ 小林 優吾(トナミ運輸)
【グループA】中国/インド/カナダ/オーストラリア
【グループB】日本/マレーシア/イングランド/フィンランド
【グループC】台湾/デンマーク/韓国/スウェーデン
【グループD】インドネシア/フランス/タイ/アルジェリア