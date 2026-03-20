日本バドミントン協会は、第34回世界男子バドミントン選手権(トマス杯)および第31回世界女子バドミントン選手権(ユーバー杯)に出場する日本代表選手を発表しました。

今大会は2年に一度開催されるバドミントンの国別“世界一決定戦”です。予選リーグ、決勝トーナメントで行なわれ、試合は団体戦で行われ、シングルス3本、ダブルス2本で先に3勝したチームが勝利。4月24日から5月3日まで、デンマーク・ホーセンスにて開催されます。

出場チームは、各大陸別予選を勝ち抜いたチームに加え、開催国および前回優勝国、さらに世界ランキング上位国を含めた男女各16チームで構成されます

ユーバー杯で日本は過去に6度の優勝を誇ります。メンバーにはシングルス世界ランク4位の山口茜選手や、宮崎友花選手(同ランク9位)らがダブルスでは、志田千陽選手と五十嵐有紗選手ペア(同ランク15位)や福島由紀選手＆松本麻佑選手ペア(同ランク6位)らが選出されました。

日本は現地18日に行われた抽選会でグループB入りが決まり、マレーシア、トルコ、南アフリカと予選を戦います。2018年以来の優勝を目指します。

▼女子代表メンバー

【シングルス】

郡司 莉子(再春館製薬所)

水津 愛美(ACT SAIKYO)

宮崎 友花(ACT SAIKYO)

山口 茜(再春館製薬所)

【ダブルス】

五十嵐 有紗(BIPROGY)/ 志田 千陽(再春館製薬所)

中西 貴映(BIPROGY)/ 岩永 鈴(BIPROGY)

福島 由紀(岐阜Bluvic)/ 松本 麻佑(ほねごり相模原)

▼ユーバー杯 予選リーグ

【グループA】中国/インド/デンマーク/ウクライナ

【グループB】日本/マレーシア/トルコ/南アフリカ

【グループC】台湾/インドネシア/カナダ/オーストラリア

【グループD】韓国/タイ/ブルガリア/スペイン

▼男子代表メンバー

【シングルス】

田中 湧士(NTT東日本)

奈良岡 功大(NTT東日本)

西本 拳太(ジェイテクトStingers)

渡邉 航貴(BIPROGY)

【ダブルス】

熊谷 翔(BIPROGY)/ 西 大輝(BIPROGY)

霜上 雄一 (日立情報通信エンジニアリング) / 野村 拓海(日立情報通信エンジニアリング)

保木 卓朗(トナミ運輸)/ 小林 優吾(トナミ運輸)

▼トマス杯 予選リーグ【グループA】中国/インド/カナダ/オーストラリア【グループB】日本/マレーシア/イングランド/フィンランド【グループC】台湾/デンマーク/韓国/スウェーデン【グループD】インドネシア/フランス/タイ/アルジェリア