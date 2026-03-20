高市総理に同行して現地で取材に当たっている中島記者に聞きます。

【Q.今回の会談、日本政府はどのような評価をしているのでしょうか】

会談がおこなわれる前までは、相手がトランプ大統領ということもあって、何を要求されるのかその場になってみないと分からないと日本政府内には心配する声も多かったのですが、会談後、ある政権幹部は今回の首脳会談について「成功した」と安堵の表情を見せていました。

同行筋によりますと、首脳会談は1時間程度を想定していたようなのですが、会談が終わった後も雑談で盛り上がり、トランプ大統領が執務室の中を紹介するような、会談後も和やかな雰囲気だったそうです。それだけ両首脳にとって有意義な会談になったとも言えそうです。

【Q.懸念されていたホルムズ海峡への自衛隊の派遣については、具体的な話は出たのでしょうか？】

まだ詳細は明らかにはなっていませんが、少なくとも世界が注目し報道カメラが入る冒頭撮影の場では自衛隊の派遣を迫ることはなく、発言の一つ一つにトランプ大統領の配慮も伺えました。

ただ、トランプ大統領は中東情勢について、「日本に、より積極的に関与してほしい」と話していて、それが今後、例えば、自衛隊を派遣しての機雷の除去なのか、もっと違う形での貢献となるのかは不透明ですが、日本としてはアメリカから突きつけられる要求の何に応え、何に応えないのか、引き続き難しい交渉を続けていくことになりそうです。