犬飼貴丈、『ぽかぽか』卒業＆約3年間に感謝 俳優業のかたわら「すごく元気をもらってた」
俳優の犬飼貴丈（31）が、20日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に生出演。ともに金曜レギュラーを務める俳優の真飛聖（49）とともに、この日をもって同番組を卒業した。
【写真】スタジオで撮影した『ぽかぽか』犬飼貴丈ら集合ショット
犬飼は、2023年1月13日に初出演。約3年間出演した。これまでのさまざまな企画に出演したVTRを振り返り「消したい記憶とかもチラホラあるんですけど…」とつぶやき。「俳優っていう仕事してるんですけど、現場で忙しいなとか、ちょっと疲れたなとか思ったときに、ぽかぽかの撮影で金曜日、みなさんの顔を見たりとかして、すごく元気をもらってたんですね。その習慣がなくなっちゃうのは悲しいんですけれども…また『ぽかぽか』の『ぽいぽいトーク』に呼んでいただけるように、必死に精進していかなきゃなと思っております」とコメント。「本当に3年間ありがとうございました」と深々と頭を下げて感謝を伝えた。
また、金曜メンバーと“やりたいこと”として、共演者全員で写真を撮影したいと希望。スタジオにカメラマンが登場し、写真撮影を行った。
放送後には、自身のインスタグラムでこの写真を公開。「ぽかぽかありがとうございました！」とコメントし、ハッシュタグに「犬飼は帰ってくる」とつづった。
1994年6月13日生まれ、徳島県出身。2月には芸能事務所「バーニングプロダクション」を退所することを明らかにしていた。
【写真】スタジオで撮影した『ぽかぽか』犬飼貴丈ら集合ショット
犬飼は、2023年1月13日に初出演。約3年間出演した。これまでのさまざまな企画に出演したVTRを振り返り「消したい記憶とかもチラホラあるんですけど…」とつぶやき。「俳優っていう仕事してるんですけど、現場で忙しいなとか、ちょっと疲れたなとか思ったときに、ぽかぽかの撮影で金曜日、みなさんの顔を見たりとかして、すごく元気をもらってたんですね。その習慣がなくなっちゃうのは悲しいんですけれども…また『ぽかぽか』の『ぽいぽいトーク』に呼んでいただけるように、必死に精進していかなきゃなと思っております」とコメント。「本当に3年間ありがとうございました」と深々と頭を下げて感謝を伝えた。
放送後には、自身のインスタグラムでこの写真を公開。「ぽかぽかありがとうございました！」とコメントし、ハッシュタグに「犬飼は帰ってくる」とつづった。
1994年6月13日生まれ、徳島県出身。2月には芸能事務所「バーニングプロダクション」を退所することを明らかにしていた。